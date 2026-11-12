"Nikt nie wie" po raz pierwszy w polskich kinach

Dwunastoletni Akira mieszka z matką i trojgiem młodszego rodzeństwa w małym tokijskim mieszkaniu. Dzieci nie chodzą do szkoły, a sąsiedzi nie wiedzą o ich istnieniu. Gdy matka pewnego dnia wyjeżdża i nie wraca, Akira przejmuje opiekę nad rodzeństwem. Dzieci próbują przetrwać w świecie, który ich nie zauważa.

Hirokazu Koreeda, opowiadając tę historię, inspirował się prawdziwymi wydarzeniami, które miały miejsce pod koniec lat 80. w rejonie Sugamo (część Tokio). Jednak japoński reżyser nie pokazuje w "Nikt nie wie" taniej sensacji, sprawy stanowiącej świetną pożywkę dla brukowców. Zamiast tego próbuje uchwycić coś czystego i prawdziwego. W relacjach między rodzeństwem, w sposobie patrzenia na swoich bohaterów, w dojrzałości, której trzeba było nauczyć się zdecydowanie zbyt wcześnie.

"Nikt nie wie" został doceniony przez publiczność i krytyków na całym świecie, dzięki czemu Hirokazu Koreeda otrzymał od Stowarzyszenia Krytyków Filmowych z Tokio dwie Błękitne Wstęgi za najlepszą reżyserię i najlepszy film. Z kolei Yūya Yagira za portret najstarszego syna Akiry jako 14-latek otrzymał w Cannes nagrodę dla najlepszego aktora, tym samym ustanawiając wciąż aktualny rekord najmłodszego laureata nagrody aktorskiej w Cannes.

"Nikt nie wie": kiedy premiera?

Film "Nikt nie wie" trafi na ekrany polskich kin już 13 listopada.