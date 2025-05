Ranny mężczyzna trafił do szpitala i jest pod opieką lekarzy. Jak relacjonował Harrison Sheehan - amerykański filmowiec - sprawa wyglądała poważnie.

Zdjęcie Poważny wypadek w Cannes / MIGUEL MEDINA / East News

Festiwal w Cannes

Festiwal w Cannes to wielkie święto kina. Podczas 12 dni prezentowanych jest około 100 produkcji. To zarówno filmy walczące o Złotą Palmę, biorące udział w sekcji Un Certain Regard, dokumenty, a także projekcje pozakonkursowe i premiery. Poza tym codziennie jest kilka konferencji prasowych, a po zmierzchu publiczność ogląda filmy na plaży na Lazurowym Wybrzeżu.

Jest to jednocześnie jedno z największych wydarzeń medialnych na świecie. Zapraszanych jest ok. 35 tys. gości, w tym ponad 4 tys. dziennikarzy z ponad 90 krajów.