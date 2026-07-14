"Without Blood": film Angeliny Jolie i Salmy Hayek

Dramat "Without Blood" miał światową premierą w 2024 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Tytuł wyreżyserowała Angelina Jolie, a główną rolę zagrała Salma Hayek. Produkcja jest ekranizacją powieści Alessandro Baricco i opowiada o traumie wojny, pamięci oraz możliwości pojednania.

Film 18 września trafi wreszcie na ekrany amerykańskich kin. Wciąż nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle dramat pojawi się w polskich kinach.

Akcja filmu rozgrywa się po zakończeniu bliżej nieokreślonego konfliktu zbrojnego. Bohaterką jest Nina, która po latach odnajduje człowieka odpowiedzialnego za śmierć jej rodziny. Spotkanie ofiary i sprawcy staje się punktem wyjścia do opowieści o zemście, pamięci i próbie przerwania spirali przemocy.

W głównych rolach wystąpili Salma Hayek i Demian Bichir. Współautorką scenariusza jest Angelina Jolie, która napisała go wspólnie z autorem literackiego pierwowzoru.

"Mam nadzieję, że ten film wywoła rozmowę"

Jolie podkreślała po premierze "Without Blood" w Toronto, że najbardziej zainteresowały ją nie same wojenne wydarzenia, lecz ich konsekwencje odczuwane przez ludzi wiele lat później.

"Mam nadzieję, że ten film wywoła rozmowę, na jaką liczył Alessandro Baricco, dotyczącą pytań o to, czego szukamy po traumie, stracie i niesprawiedliwości oraz co może pomóc przerwać cykl przemocy i cierpienia" - mówiła reżyserka.

"Without Blood" jest piątym filmem fabularnym wyreżyserowanym przez Angelinę Jolie. Wcześniej stanęła za kamerą: "Krainy miodu i krwi", "Niezłomnego", "Nad morzem" i "Najpierw zabili mojego ojca".