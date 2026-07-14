Wspólny film Angeliny Jolie i Salmy Hayek we wrześniu w kinach. A kiedy w Polsce?

Anna Kempys

Oprac.: Anna Kempys

Po blisko dwóch latach od światowej premiery na festiwalu w Toronto dramat "Without Blood" trafi wreszcie na ekrany. Film wyreżyserowany przez Angelinę Jolie, z Salmą Hayek w roli głównej, pojawi się w amerykańskich kinach 18 września. A kiedy produkcję zobaczą widzowie w Polsce?

Salma Hayek, Angelina Jolie i Demián Bichir na premierze „Without Blood” w Toronto w 2024 roku.
Salma Hayek, Angelina Jolie i Demián Bichir na premierze filmu "Without Blood" w Toronto (2024)Monica Schipper/EveryStory2024Getty Images

"Without Blood": film Angeliny Jolie i Salmy Hayek

Dramat "Without Blood" miał światową premierą w 2024 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Tytuł wyreżyserowała Angelina Jolie, a główną rolę zagrała Salma Hayek. Produkcja jest ekranizacją powieści Alessandro Baricco i opowiada o traumie wojny, pamięci oraz możliwości pojednania.

Film 18 września trafi wreszcie na ekrany amerykańskich kin. Wciąż nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle dramat pojawi się w polskich kinach.

Akcja filmu rozgrywa się po zakończeniu bliżej nieokreślonego konfliktu zbrojnego. Bohaterką jest Nina, która po latach odnajduje człowieka odpowiedzialnego za śmierć jej rodziny. Spotkanie ofiary i sprawcy staje się punktem wyjścia do opowieści o zemście, pamięci i próbie przerwania spirali przemocy.

W głównych rolach wystąpili Salma Hayek i Demian Bichir. Współautorką scenariusza jest Angelina Jolie, która napisała go wspólnie z autorem literackiego pierwowzoru.

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"Mam nadzieję, że ten film wywoła rozmowę"

Jolie podkreślała po premierze "Without Blood" w Toronto, że najbardziej zainteresowały ją nie same wojenne wydarzenia, lecz ich konsekwencje odczuwane przez ludzi wiele lat później.

"Mam nadzieję, że ten film wywoła rozmowę, na jaką liczył Alessandro Baricco, dotyczącą pytań o to, czego szukamy po traumie, stracie i niesprawiedliwości oraz co może pomóc przerwać cykl przemocy i cierpienia" - mówiła reżyserka.

"Without Blood" jest piątym filmem fabularnym wyreżyserowanym przez Angelinę Jolie. Wcześniej stanęła za kamerą: "Krainy miodu i krwi", "Niezłomnego", "Nad morzem" i "Najpierw zabili mojego ojca".

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