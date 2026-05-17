Najnowszy film reżysera nosi tytuł "Tomorrow Is a Drag". Wystąpią w nim Aubrey Plaza, Adam Driver i Vanessa Kirby, a także Matthew Broderick - stały aktor Lonergana. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Film szuka finansowania w czasie targów towarzyszących 79. MFF w Cannes.

Urodzony w 1962 roku Lonergan jest cenionym dramatopisarzem, scenarzystą i reżyserem. Ma na swoim koncie Oscara i nagrodę BAFTA, a także nominacje do Złotych Globów, Pulitzera i Tony. Stał za kamerą zaledwie trzech filmów. Każdy z nich podejmował tematykę żałoby i konfrontacji z błędami przeszłości.

Kenneth Lonergan. Jeden z najlepszych amerykańskich scenarzystów XXI wieku

Lonergan debiutował w 2000 roku filmem "Możesz na mnie liczyć", który wyprodukował Martin Scorsese. Opowiadał o relacji dorosłego rodzeństwa, które lata temu straciło rodziców w wypadku. Produkcja spotkała się z ciepłym przyjęciem i otrzymała dwie nominacje do Oscara - za scenariusz oryginalny Lonergana i główną rolę Laury Linney.

W 2011 roku ukazała się "Margaret". Film został nakręcony w 2005 roku, jednak Lonergan miał kłopoty z montażem. Reżyser optował za wersją, która trwała trzy godziny, jednak wytwórnia Fox Searchlight wymogła skrócenie jej o 30 minut. Pełna wersja filmu została wydana w 2012 roku na DVD. Wielu uważa ją za jedno z najlepszych osiągnięć kinematografii XXI wieku.

Natomiast "Manchester by the Sea" z 2016 roku okazał się wielkim triumfem Lonergana. Film opowiadał o pogrążonym w żałobie mężczyźnie, który musi zaopiekować się swoim bratankiem. Wcielający się w główną rolę Casey Affleck otrzymał za swój występ szereg nagród, w tym Oscara. Złotą statuetką wyróżniono także scenariusz Lonergana.