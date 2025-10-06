Współczesne filmy są straszne. Dlatego ogląda te, które sam nakręcił

"Dzisiaj powstają dosłownie miliony filmów na całym świecie, a większość z nich jest okropna" – przyznał Scott. "Zacząłem więc robić coś strasznego. Oglądam własne filmy. I są naprawdę dobre! Poza tym w ogóle się nie zestarzały".

Ridley Scott zawsze powie coś dobrego o swojej twórczości

Reżyser nigdy nie należał do skromnych. Niedawno skrytykował "Substancję" Coralie Fargeat jako nieoryginalną, a autorce zarzucił, że straciła kontrolę nad swoim dziełem. Nie szczędził jednak pochwał Demi Moore, gwieździe produkcji. I jak zawsze zahaczył o swoją filmografię. "Z Demi zrobiliśmy ‘G.I. Jane’, bardzo, bardzo dobry film. Myślę, że to najlepszy prokobiecy film w historii, lepszy nawet od ‘Thelmy i Louise’ (także w reżyserii Scotta)" – stwierdził z pełną powagą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Gladiator II" [trailer 2] materiały prasowe

W sierpniu 2025 roku w rozmowie z "Guardianem" Scott przyznał także, że nie zrealizuje dla wytwórni Paramount filmu o zespole muzycznym Bee Gees, ponieważ nie zgodziła się ona spełnić jego oczekiwań finansowych. "A ja na to: no to nie, robię coś innego. Nie podobały im się moje warunki? To idę dalej. Jestem drogi, bo jestem […] dobry" – podsumował.

Należy zaznaczyć, że Scott jest często osamotniony w swoich osądach. W sierpniu 2024 roku w rozmowie z "Empire" przekonywał, że "Gladiator II" jest najlepszym filmem w jego karierze. "A przecież nakręciłem kilka dobrych" – zaznaczał. Po premierze widowiska krytycy i widzowie okazali się mieć nieco inne zdanie.

Najnowszy film Ridleya Scotta czeka na premierę

Kolejnym filmem 87-letniego reżysera będzie "The Dog Stars", które wejdzie na ekrany kin w marcu 2026 roku. W rolach głównych zobaczymy Jacoba Elrodiego, Margaret Qualley, Josha Brolina i Guya Pearce’a.