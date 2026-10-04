Wspaniałe wieści dla fanów. Powstanie kontynuacja uwielbianej historii

"The Love Hypothesis": bestsellerowa książka doczekała się ekranizacji

Główną bohaterką "The Love Hypothesis" jest Olive Smith (Lili Reinhart), ambitna doktorantka, której głównym celem staje się opracowanie nowej metody wczesnego wykrywania raka trzustki. Raczej nie w głowie jej romanse. Kiedy jej najlepsza przyjaciółka Anh (Rachel Marsh) zakochuje się w Jeremym (Nicholas Duvernay), koledze, którym wcześniej interesowała się Olive, ta próbuje przekonać ją, że już dawno ruszyła dalej. Anh, jako lojalna przyjaciółka, nie chce jednak "odbijać" jej chłopaka. Olive, działając w akcie desperacji, całuje przypadkowego mężczyznę na oczach Anh. Okazuje się, że jest nim dr Adam Carlsen (Tom Bateman) - najbardziej przerażający i oschły profesor na wydziale.

Film jest adaptacją bestsellerowej powieści autorstwa Ali Hazelwood. Książka szybko została zauważona przez użytkowników TikToka i stała się hitem. Czytelnicy pokochali romans pełen błyskotliwego humoru i świetnie napisach postaci.

Czy powstanie kontynuacja "The Love Hypothesis"?

Ali Hazelwood zapowiedziała kontynuację historii Olive i Adama. Nowa książka, zatytułowana "The Two-Body Problem", ukaże się w lutym przyszłego roku. Autorka ponownie zabierze czytelników do świata uwielbianych bohaterów "The Love Hypothesis".

"'The Two-Body Problem' obejmie kilka lat z życia Olive i Adama. To połączenie codziennych sytuacji, zawirowań związanych z pracą po doktoracie i bezkompromisowego spojrzenia na największe wyzwanie, z jakim trzeba się zmierzyć w długotrwałym związku: podjęcie decyzji, co zjeść na kolację. Jeśli sięgniecie po tę książkę, mam nadzieję, że sprawi wam dużo przyjemności" - przekazała autorka.

Co więcej, nowa historia ma szansę trafić również na ekrany. Prawa do ekranizacji powieści nabyły MRC i Amazon MGM Studios. Projekt jest jednak na wczesnym etapie rozwoju, a sama autorka zaznaczyła, że nie ma jeszcze pewności, czy film rzeczywiście powstanie. Na razie nie wiadomo również, czy w ewentualnej kontynuacji ponownie zobaczymy Lili Reinhart i Toma Batemana.