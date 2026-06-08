Wrócił po dziesięciu latach i nakręcił najbardziej hipnotyczny horror roku

Nicolas Winding Refn: Powrót po latach

Po dziesięciu latach od swojego ostatniego pełnometrażowego filmu Nicolas Winding Refn wraca z dziełem, które po raz kolejny potwierdza jego status jednego z najbardziej oryginalnych autorów współczesnego kina. "Jej piekło" to mroczna, futurystyczna opowieść o strachu, pożądaniu, samotności i desperackiej walce o ocalenie tych, których kochamy.

Refn po raz kolejny tworzy kino totalne: odważne, bezkompromisowe i oszałamiające wizualnie. "Jej piekło" zachwyca dopracowaną do perfekcji stroną wizualną, neonową estetyką i atmosferą nieustannego zagrożenia, która przywodzi na myśl najlepsze dzieła reżysera, jednocześnie otwierając zupełnie nowy rozdział w jego twórczości.

Dla samego Refna idea "twórczego zmartwychwstania" nie jest jedynie metaforą powrotu do kina. "Ten film zaczął się od tego, że umarłem i wróciłem do życia" - mówi bez ogródek. Po doświadczeniu zagrożenia życia spowodowanego przeciekiem w sercu potrzeba tworzenia nabrała dla niego zupełnie nowego znaczenia - stała się czymś pilnym i nieuniknionym. "Kiedy wróciłem z leczenia, zacząłem przyglądać się wielu rzeczom w swoim życiu. Chciałem znaleźć sposób, by wyrazić to nowe, intensywne pragnienie życia. Z tej perspektywy inaczej zacząłem też myśleć o kreatywności i samym procesie tworzenia" - zapewnia twóca.

W rolach głównych występują jedni z najbardziej ekscytujących aktorów młodego pokolenia: Charles Melton ("Riverdale", "Studio", "Małpa"), Sophie Thatcher ("Heretic", "Towarzysz", "Boogeyman") oraz Kristine Froseth ("Łowczynie", "Asystentka", "Apostoł"). Towarzyszy im Diego Calva, znany z nominowanego do Oscara "Babilonu".

Krytycy już teraz wskazują "Jej piekło" jako jeden z najbardziej elektryzujących tytułów roku. Piszą: "Film, który urzeka swym mrocznym pięknem" (Chase Hutchinson, "The Wrap"); "Wciąga w wir hipnotycznej ekstrawagancji" (Peter Bradshaw," The Guardian)".

"Jej piekło" to nie tylko horror. To fascynująca podróż do świata, w którym największym zagrożeniem nie są potwory czające się we mgle, lecz demony ukryte głęboko w ludzkiej naturze.

"Jej piekło": Opis filmu

Kiedy futurystyczną metropolię spowija tajemnicza mgła, na wolność wydostaje się śmiercionośna i nieuchwytna istota, z której ręki giną młode kobiety. W tym czasie amerykański żołnierz wyrusza w pełną grozy odyseję, by ocalić swoją córkę z Piekła. Na swojej drodze spotyka młodą kobietę zmagającą się z własnymi demonami, która próbuje odnaleźć zaginionego ojca.