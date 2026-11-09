"Żyję z Gollumem przez tak długi czas. Mam problemy ze snem. Mój umysł pracuje cały czas i czasem budzę się przez to w nocy. To szalone, że wracam do postaci, w którą wcieliłem się po raz pierwszy 26 lat temu" - przyznał Serkis. "Nie wiem, czy śpię, czy jestem przytomny. Czy to ja reżyseruję cię, Gollumie? Czy ty mnie? Kłócimy się? Mój umysł jest... zajęty".

Wcześniej w czasie promocji swojej książki "My Pressures" aktor przyznał, że odgrywane postacie często mają wpływ na osoby wcielające się w nie. "Zawsze uważałem, że rola cię zmienia. Że dzięki niej uczysz się czegoś o sobie lub otaczającym cię świecie, co zmienia twoje spojrzenie" - mówił. Dodał, że wątpi, iż kiedykolwiek pożegna się z Gollumem.

Gollum dał Andy'emu Serkisowi sławę

Serkis wcielił się w Golluma w trylogii "Władca Pierścieni" Petera Jacksona oraz "Hobbicie: Niezwykłej podróży". Dzięki niej aktor stał się specjalistą od występów motion capture. Później zagrał między innymi Caesara w trylogii "Planety Małp" oraz Wielkiego Przywódcę Snoke'a w nowej trylogii "Gwiezdnych Wojen".

Twórcy "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum"

Historia "The Hunt for Gollum" rozegra się między wydarzeniami z trylogii "Hobbita" oraz "Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia". Powstała na bazie notatek sporządzonych przez J.R.R. Tolkiena. Skupi się na poczynaniach młodego Aragorna, który stara się schwytać Golluma, zanim ten sprawi, że Pierścień wpadnie w ręce Saurona.

Producentami filmu są Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens i Zane Winer. Scenariusz napisały Walsh i Boyens razem z Phoebe Gittins i Artym Papageorgiou. W obsadzie oprócz Serkisa znaleźli się Jamie Dornan, Ian McKellen, Kate Winslet, Leo Woodall, Lee Pace, Elijah Wood i Anya Taylor-Joy.