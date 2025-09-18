Wpuścił kamery do swojego domu. Jest film o kontrowersyjnym polskim sportowcu

"Szpilka": Od bandyty do gwiazdy

Artur Szpilka już jako nastolatek zaczął walczyć zarówno na ulicach, jak i w ringu. Jako członek grupy pseudokibiców z Krakowa nie unikał konfliktów z prawem i starć z fanatykami przeciwnych drużyn piłkarskich. W wieku 19 lat rozpoczął profesjonalną karierę w boksie, a jego talent został dostrzeżony przez samego Mike'a Tysona, który okrzyknął Szpilkę przyszłym mistrzem świata... Co zaważyło na jego sukcesach i porażkach?

"Szpilka" to pełen emocji portret sportowca, którego kariera wzbudzała ogromne emocje i międzynarodowe zainteresowanie. Film ukazuje między innymi kulisy walki o mistrzostwo świata wagi ciężkiej z Deontayem Wilderem. Walki, która trwale zapisała się w historii boksu.

Lecz dokument w reżyserii Filipa Dzierżawskiego to znacznie więcej niż opowieść o zawodowych dokonaniach Szpilki. To historia jego osobistych zmagań - walki z presją otoczenia, a przede wszystkim z samym sobą. Dzięki archiwalnym nagraniom, niepublikowanym wcześniej materiałom oraz wypowiedziom bliskich i ekspertów, widzowie otrzymują obraz człowieka, dla którego sport stał się sposobem na życie - na zmianę uskrzydlając go i ściągając na dno.

"Nie planowałem tego filmu - pozwoliłem Filipowi opowiedzieć moją historię po swojemu. Sport był dla mnie sposobem, by przetrwać trudne chwile i stawiać czoła własnym demonom. Chciałem, żeby widzowie zobaczyli mnie takim, jakim naprawdę jestem - Szpilkę z ringu i człowieka z całą jego historią i emocjami" - mówi Artur Szpilka.

"Szpilka" to film, który powstał z myślą nie tylko o kibicach boksu czy MMA, ale także o widzach poszukujących autentycznych, inspirujących historii o sile charakteru i determinacji.

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Filip Dzierżawski, a autorem zdjęć Adam Palenta. Dokument wyprodukowali Justyna Kluczewska i Maciej Ostatek - Zespół Filmowy Raban, a za dystrybucję odpowiada NEXT FILM.