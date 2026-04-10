CNN przeprasza Michaela J. Foxa. Błąd popularnej stacji

W środę, 8 kwietnia świat obiegł informacje o niepokojącym stanie zdrowia Michaela J. Foxa, aktora i producenta filmowego, gwiazdy takich produkcji jak "Powrót do przyszłości", "Family Ties", "Żona idealna", "Zimnokrwisty" czy "Sknerus". Niedługo później stacja CNN opublikowała niefortunny wpis, który wzburzył mocje reakcje fanów gwiazdora.

"Wspominając życie Michaela J. Foxa" - brzmiał tytuł postu ze zdjęciem aktora, który mocno sugerował, że Foxa nie ma już z nami. Nie trzeba było dużo czasu, by w sieci zawrzało.

CNN od razu skasowało niefortunny materiał, który miał zostać opublikowany w wyniku "awarii". Rzecznik stacji oficjalnie przeprosił również Michaela J. Foxa i jego rodzinę za zamieszanie i stawianie ich w niekomfortowej sytuacji.

Michael J. Fox zabrał głos po wsadce CNN. Jak zareagował?

Michael J. Fox zdążył już zareagować na niefortunny wpis i podszedł do sytuacji z typowym dla siebie dystansem oraz humorem. Odtwórca roli Marty'ego McFlya w serii "Powrót do przyszłości" napisał w mediach społecznościowych:

"Jak reagujesz, kiedy włączasz telewizję i CNN informuje o twojej śmierci? Czy…

(A) przełączasz na MSNBC,

(B) wylewasz sobie wrzątek na kolana - jeśli boli, to znaczy, że żyjesz,

(C) dzwonisz do żony, licząc, że się zmartwiła, ale cię uspokoi,

(D) relaksujesz się, bo robią to przynajmniej raz w roku,

(E) pytasz: co jest grane?

Myślałem, że to koniec świata, a to tylko ja - i wszystko u mnie dobrze. Pozdrawiam, Mike".

Jak wiemy, aktor w ostatnich latach nieczęsto pojawia się na ekranach. Przyczyną jest choroba Parkinsona, z którą zmaga się od 1990 roku. Zdarza mu się jednak występować w gościnnych rolach. W ostatnim czasie aktor pojawił się m.in. w "Terapii bez trzymanki", "Sprawie idealnej", "Shrinking" oraz udzielił głosu postaci w animacji "Zwierzogród 2", która została nazwana na jego cześć - Michael J. The Fox.

