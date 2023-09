"Pomoc mojemu krajowi za granicą to ważna praca. To nie tylko wydarzenia piłkarskie i charytatywne, ale także zachęcanie ludzi do mówienia o Ukrainie" - dodał.

Szewczenko rozmawiał z reporterami po włosku po meczu pokazowym w golfa, w którym uczestniczyli lider światowego rankingu tenisistów Serb Novak Djokovic, były walijski piłkarz Gareth Bale oraz kierowca Formuły 1 Hiszpan Carlos Sainz.



"Dopóki trwa wojna, muszę pomagać, jak tylko mogę, ponieważ nasi ludzie naprawdę cierpią. To moja praca" - oświadczył Szewczenko.