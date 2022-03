Stanisława Celińska napisała wiersz dla Władimira Putina. Apeluje w nim do... dziecięcej wrażliwości dyktatora, na którego rozkaz armia rosyjska demoluje właśnie Ukrainę. Fani nie sądzą, by potrafił zrozumieć przesłanie wiersza, jednak udostępniają go na potęgę.

Czy jej poezja skierowana do przywódcy, którego wojska pacyfikują ludność Ukrainy, przerodzi się w piosenkę - tego artystka jeszcze nie ujawniła.

Wiersz Stanisławy Celińskiej zatytułowany "Odezwa do Putina" spotkał się z gigantycznym zainteresowaniem. Jest błyskawicznie powielany w mediach społecznościowych. Czy zostanie dostarczony do adresata?



Stanisława Celińska: "Odezwa do Putina"

"Co powiesz temu chłopcu,

Którym kiedyś byłeś?

Czy jeszcze żyje w tobie,

Czy już go zabiłeś?

A miało być tak pięknie:

Pałac, złoto, sława,

A teraz jest ci milsza

Najkrwawsza zabawa.

Metalowe żołnierzyki

Ludźmi się stały

I innych żołnierzyków

Pozabijały.

A ty się cieszysz

I ręce zacierasz,

Nie czujesz tego,

Że już umierasz?!

Bo spadają na ciebie

Łzy dziecięce

I podnoszą wrogo

Zaciśnięte pięści.

Opamiętaj się lisie!

Niech się otworzy jama twa

Uderz się w piersi

Nim spłynie

Ostatnia dziecięca łza.

Jeżeli masz jeszcze

Resztki sumienia

Wstrzymaj agresję

I wszelkie zniszczenia.

Do tego małego chłopca

Co mieszka w tobie wołam:

Zdepcz mężnie szatana,

Wyzwól anioła.

Uklęknij, świat przebłagaj

Jeszcze masz minutę,

Jeszcze nie jest za późno

Na skruchę, pokorę, pokutę!".

74-letniej Stanisławie Celińskiej, jako wokalistce, największą popularność przyniosły piosenki: "Uśmiechnij się! Jutro będzie lepiej!", Czerń i biel (z gościnnym występem Muńka Staszczyka), "Modlitwa o pokój". W swoim dorobku ma też trzy platynowe płyty za albumy: "Atramentowa...", "Atramentowa... Suplement" i "Malinowa..." oraz złotą za "Świątecznie...".

Wiadomo już jednak, że fanów Celińskiej wiersz bardzo poruszył i jest masowo przez nich udostępniany (ponad tysiąc udostępnień w godzinę po publikacji). Nie sądzą jednak, by mógł obudzić wrażliwość Putina.

"Pani Stasiu, piękny wiersz. Obawiam się, że ON może tego nie zrozumieć, gdyż literatura jest dla wymagających, wrażliwych i z sumieniem. Jednak jestem pełna nadziei" - napisała jedna z internautek. "Przepięknie napisane Pani Stanisławo... Gdyby nawet przeczytał - wątpię, czy dotarłoby do tego chorego umysłu..." - dodała inna.

Kolejne komentarze: "Wspaniałe poruszające słowa, które nas wzruszają, ale ten do którego powinny dotrzeć już jest pozbawiony serca uczuć i rozsądku. Wielki szacunek Pani Stanisławo". "Pani Stasiu, jeżeli zostały w nim resztki sumienia i przeczytałby, ten apel musi nim potrząsnąć. Tych strof nie można przeczytać bez emocji".

"Cudowny i wzruszający wiersz jakże adekwatny do sytuacji, a jak aktualne słowa. Gdyby tak trafił do adresata i zmiękczył jego zatwardziałe serce...".

Jedna z internautek postanowiła jednak pozbawić poetkę wszelkiej nadziei na "skruszenie" Putina. Pani Stasiu kochana, do niego nie trafią te mądre słowa. To terrorysta, bandyta, szatan, morderca - nie człowiek...".

Wojna w Ukrainie

W zeszłym tygodniu Kreml uznał niepodległość separatystycznych republik Doniecka i Ługańska na wschodzie Ukrainy. 24 lutego rosyjska armia rozpoczęła inwazję, tłumacząc to chęcią "samoobrony" oraz "demilitaryzacji i denazyfikacji" Ukrainy. W odpowiedzi na rosyjską agresję liczne państwa zdecydowały się na sankcje wymierzone w Rosję. W Ukrainie trwa wojna!

