Wojciech Wiliński nie żyje. Zagrał w kultowych polskich filmach i serialach

Nie żyje Wojciech Wiliński, znany aktor teatralny i filmowy. W historii polskiego kina zapisał się kreacjami między innymi w "Czterdziestolatku" i "Misiu". Miał 86 lat.

Wojciech Wiliński urodził się 1 lutego 1940 r. w Warszawie. Pochodził z aktorskiej rodziny - jego rodzicami byli Kazimierz Pawłowski i Nina Wilińska.

W 1957 roku zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu. Dwa lata później zadebiutował na deskach scenicznych.

W swojej karierze związany był między innymi z Teatrem Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni (1959-1962) czy Teatrem Syrena w Warszawie (1964-1976). Od 2004 roku współpracował z Teatrem Żydowskim, który poinformował o jego śmierci.

"Odszedł człowiek teatru, którego talent i wrażliwość pozostaną w pamięci publiczności i współpracowników" - napisano w mediach społecznościowych placówki.

"Przez lata współtworzył repertuar Teatru Żydowskiego, budując swoją pozycję jako wyrazisty i oddany scenie aktor" - dodano.

Wojciech Wiliński zapisał się w pamięci widzów w takich spektaklach, jak: "Marzec '68. Dobrze żyjcie - to najlepsza zemsta", "Noc całego życia", "Ach! Odessa - Mama…", "Księga raju", "Dla mnie bomba" czy "Kamienica na Nalewkach".

Artysta pojawił się również w kultowych polskich filmach i serialach. Zagrał między innymi w "Czterdziestolatku", "Misiu", "Pitbullu" oraz "Tygrysach Europy".

