Tym, którzy pamiętają ją jedynie jako życiową partnerkę Hugh Granta , warto przypomnieć, że Elizabeth Hurley ma również na swym koncie wiele ciekawych ról w popularnych serialach i filmach. Od lat uchodzi też za jedną z najatrakcyjniejszych kobiet w show-biznesie.

Sprzątanie zamiast siłowni

Brytyjska aktorka, modelka i producentka mimo 57 lat może poszczycić się szczupłą i wysportowaną sylwetką, którą chętnie chwali się na publikowanych w mediach społecznościowych zdjęciach. Fani regularnie komentują odważne fotografie Hurley, nie kryjąc zachwytu nad jej wyglądem. I pytają, co robi, że tak dobrze wygląda. Odpowiedź jest zaskakująca.

Wbrew pozorom aktorka nie chodzi na katorżnicze treningi i nie katuje się dietami. Gwiazda wyznała, że nie znosi ćwiczyć w siłowniach, a od podnoszenia ciężarów i biegania na bieżni woli aktywności na świeżym powietrzu i... sprzątanie.

"Z wiekiem trudniej jest utrzymać wagę pod kontrolą, jeśli nie jesteś aktywny. Sama nie byłam na siłowni od stu lat, a jednak staram się regularnie ruszać. Jest mnóstwo rzeczy, które możesz robić, by pozostać aktywnym. Ja polecam szorowanie listew przypodłogowych i wchodzenie po schodach - nawet takie rzeczy pozwolą ci spalić mnóstwo kalorii. Staram się spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu, biegam po schodach z zakupami i ciągle się wygłupiam. Tak naprawdę możemy w dużo ciekawszy sposób zadbać o zdrowie i sylwetkę niż tylko chodzić na nudną siłownię" - wyjaśniła Hurley, odpowiadając na komentarze fanów pod jednym z jej instagramowych postów.

Gwiazda zaznaczyła, że chociaż nigdy się nie głodziła, by zachować smukłą sylwetkę, stara się na co dzień unikać sięgania po słodycze. "Podczas izolacji trzymanie diety w ryzach było prawdziwym wyzwaniem. Czasami pozwalałam sobie na małe grzeszki" - zaznaczyła Hurley. Tym, co pomogło jej przetrwać trudny czas pandemii i pozostać aktywną, były natomiast regularne spacery.

Romans z Hugh Grantem i rozcięta sukienka

Elizabeth Hurley urodziła się 10 czerwca 1965 r. Choć na ekranie pojawia się od połowy lat 80., media zainteresowały się nią dopiero dzięki romansowi z aktorem Hugh Grantem oraz... sukience projektu Versace.

Zdjęcie Elizabeth Hurley i Hugh Grant na premierze filmu "Cztery wesela i pogrzeb" / Dave Hogan/Hulton Archive / Getty Images

Rozcięta w strategicznych miejscach i pospinana agrafkami suknia, jaką aktorka nałożyła na premierę filmu z ówczesnym ukochanym w roli głównej "Cztery wesela i pogrzeb" w 1994 r., trafiła na listę najbardziej pamiętnych kreacji w historii czerwonego dywanu.

Hurley pozostała przy Grancie nawet wówczas, gdy w 1995 roku wszystkie gazety pisały o jego licznych kontaktach z luksusowymi prostytutkami. Ich związek trwał trzynaście lat, zakończył się w 2000 roku. W 2002 roku Hurley urodziła syna, Damiana. Jego ojciec, amerykański biznesmen Steve Bing, początkowo zaprzeczał, że jest ojcem, ale testy DNA potwierdziły ten fakt. Ojcem chrzestnym dziecka jest... Hugh Grant. Z kolei Hurley jest matką chrzestną syna Liama Gallaghera, a także dwóch synów Davida i Victorii Beckhamów - Brooklyna i Romeo.

W komedii "Zakręcony" (2000) Elizabeth Hurley wcieliła się w postać... Diabła. "Chciałem, by filmowy Diabeł był kobietą piękną, wyrobioną i światową. Sporządziłem listę najbardziej olśniewających aktorek w Hollywood, a na jej czele znalazła się Elizabeth Hurley. Elizabeth jest nie tylko piękna, elegancka i utalentowana, ale i pełna humoru i radości życia" - mówił reżyser Harold Ramis.

Uroda Elizabeth Hurley i jej popularność medialna doprowadziły do podpisania kontraktu reklamowego z firmą kosmetyczną Estee Lauder. Gwiazda była twarzą marki aż 15 lat. Nowe pokolenie telewidzów mogło podziwiać urodę Elizabeth Hurley i jej talent aktorki w przebojowym serialu dla młodzieży "Plotkara".

Elizabeth Hurley: Zaangażowana w walkę z rakiem piersi

Elizabeth Hurley od niemal trzech dekad aktywnie działa na rzecz podnoszenia społecznej świadomości na temat profilaktyki nowotworu piersi, wspierając kampanię The Estée Lauder Companies' Breast Cancer Campaign. Dopiero niedawno słynna brytyjska aktorka i modelka ujawniła, dlaczego ta kwestia jest dla niej tak ważna.

Brytyjka od niemal 30 lat wspiera inicjatywę koncernu kosmetycznego Estée Lauder. Kampania The Estée Lauder Companies' Breast Cancer Campaign koncentruje się na zachęcaniu kobiet do regularnego samobadania piersi, a także finansowaniu badań nad tym nowotworem.

"Evelyn H. Lauder uruchomiła kampanię The Estée Lauder Companies' Breast Cancer Campaign, ponieważ uznała, że kobiety na całym świecie umierają na raka piersi i nikt o tym nie mówi. Jak na ironię, mniej więcej w tym samym czasie straciłam w ten sposób moją ukochaną babcię. Odkładała pójście do lekarza przez rok i nigdy o tym nie mówiła" - wyznała Hurley w rozmowie z "Daily Mail".



Gwiazda podkreśliła, że choć świadomość na temat nowotworu piersi jest z roku na rok coraz większa, to nadal konieczne są kampanie na ten temat. "Dziś nie jest to już tak wielkie tabu. Coraz więcej ludzi o tym mówi, a dostęp do informacji jest dużo większy. Ale wciąż mamy wiele do zrobienia. Musimy zrobić więcej, aby poprawić wskaźnik samobadania piersi u kobiet" - powiedziała Hurley.