Science-fiction to gatunek, który jak żaden inny potrafi przemycić pod płaszczem kosmicznych podróży i futurystycznych gadżetów niewygodne pytania o naszą naturę. Jeśli szukasz czegoś, co wykracza poza schemat "lasery i wybuchy", ta lista jest dla ciebie. Oto zestawienie pięciu tytułów, które rzucają wyzwanie logice, sumieniu, a czasem po prostu sprawiają, że boimy się własnego cienia.

"Platforma" ("El Hoyo") (2019)

Ten hiszpański thriller zamienia społeczną hierarchię w dosłowny, betonowy koszmar. Akcja toczy się w pionowym więzieniu, gdzie jedzenie zjeżdża na specjalnej płycie z samej góry na dół. Mechanizm jest prosty: jeśli ci na wyższych piętrach zjedzą za dużo, osadzeni pod nimi zginą z głodu. To brutalne i niezwykle celne studium ludzkiej chciwości oraz braku solidarności w obliczu kryzysu. Zarówno oryginał, jak i kontynuację z 2024 roku są obecnie dostępne na Netfliksie.

"Life" (2017)

Jeśli myśleliście, że klasyczny "Obcy" wyczerpał temat grozy w kosmosie, koniecznie poznajcie Calvina. To mały organizm z Marsa, który trafia pod opiekę ekipy z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Początkowo uroczy i fascynujący, szybko okazuje się zabójczo inteligentnym drapieżnikiem, dla którego astronauci są jedynie źródłem kalorii. Film trzyma w napięciu do ostatniej sekundy i oferuje jeden z najbardziej satysfakcjonujących finałów w gatunku. Produkcja dostępna jest obecnie w ramach subskrypcji na platformie Max.

"Anihilacja" ("Annihilation") (2018)

To surrealistyczna podróż w głąb tajemniczej "Strefy X", gdzie prawa natury przestają obowiązywać, a ewolucja wpada w obłęd. Natalie Portman wciela się w biolożkę, która wraz z kobiecym zespołem badawczym wkracza w ten mieniący się kolorami świat, by odnaleźć zaginionego męża. To kino gęste od symboli, wizualnie oszałamiające i egzystencjalnie niepokojące. Film można aktualnie wypożyczyć w serwisie Prime Video.

"Nie patrz w górę" ("Don't Look Up") (2021)

Satyra tak trafna, że aż bolesna. Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence grają naukowców, którzy odkrywają kometę pędzącą prosto w stronę Ziemi. Problem w tym, że w świecie rządzonym przez algorytmy i medialny szum, nadchodząca zagłada przegrywa z plotkami o celebrytach. To gorzki obraz społeczeństwa, które w obliczu końca świata woli kłócić się o hashtagi i memy, zamiast patrzeć w niebo. Produkcja dostępna jest w serwisie Netflix.

"Ona" ("Her") (2013)

Wizja przyszłości, która dziś wydaje się bliższa niż kiedykolwiek. Samotny pisarz, w tej roli Joaquin Phoenix, zakupuje zaawansowany system operacyjny z wirtualnym asystentem, który potrafi się uczyć i rozwijać. To, co zaczyna się jako technologiczne ułatwienie życia, przeradza się w głęboką i bolesną relację z cyfrową osobowością, która mówi głosem Scarlett Johansson. Film nagrodzony Oscarem za najlepszy scenariusz stawia pytanie o to, czy miłość z SI może być prawdziwa. Produkcję znajdziesz w ofercie HBO Max.