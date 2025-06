Will Smith zrezygnował z "Incepcji". Powód zaskakuje

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Will Smith był gościem podcastu "Big Rakoon". Podczas rozmowy zdradził, że odrzucił główną rolę w "Incepcji" Christophera Nolana. Nie jest to pierwszy wielki film, w którym Smith nie wystąpił, chociaż miał na to szansę.

Zdjęcie Will Smith / Matt Winkelmeyer / Staff / Getty Images