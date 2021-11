​Will Smith pożyczył pieniądze od dilera narkotyków

Pod koniec lat 80. Will Smith był raperem i działał pod pseudonim The Fresh Prince. Do spraw finansowych podchodził wówczas dosyć lekkomyślnie. O tym, do czego go to doprowadziło, opowiedział Idrisowi Elbie, który był gospodarzem spotkania autorskiego poświęconego książce "Will".



Will Smith: Nie miałem pieniędzy

Smith wyznał, że w tamtym czasie przez dwa i pół roku nie płacił podatków. Jego dług wobec fiskusa był bardzo duży, gdyż pierwszy hitowy singiel Smitha, "Girls Aint Nothing But Trouble", rozszedł się w nakładzie 3 milionów egzemplarzy. "Ameryka to wielki kraj. Myślałem, że nie potrzebuje pieniędzy od każdego. Ale Wuj Sam zażądał pieniędzy, a ja ich nie miałem" - wspominał aktor.

Smith wiedział, że ze skarbówką nie ma żartów, więc w końcu postanowił zapłacić zaległe podatki. Miał mu w tym pomóc sukces muzyczny. Will miał nadzieję, że szybko uda mu się wydać album i odzyska płynność finansową. Niestety, projekt nie wypalił, więc Smith musiał sprzedać cały swój majątek - dopiero co kupiony dom, samochody i motocykl.



To jednak nie wystarczyło, by spłacić dług. "Pożyczyłem też 10 tysięcy dolarów od mojego przyjaciela, który był okolicznym dostawcą farmaceutyków" - wyjawił Smith. To, jak nazwał profesję swojego kolegi, wywołało śmiech na sali, gdyż widownia wiedziała, że chodzi o dilera narkotyków.

Dzięki tej pożyczce Will mógł spłacić brakującą część należności wobec fiskusa i mógł pozwolić sobie na przeprowadzkę z Filadelfii do Los Angeles, gdzie chciał rozpocząć karierę aktorską. Tam bardzo szybko osiągnął sukces. W 1990 roku podpisał kontakt z telewizją NBC na udział w serialu "Bajer z Bel-Air", który stał się jednym z najpopularniejszych sitcomów w Ameryce.

Więcej ciekawostek z życia tego gwiazdora przynosi jego autobiografia zatytułowana "Will". W polskiej wersji językowej książka ukaże się 24 listopada.



Aktora już niebawem będzie można zobaczyć w tytułowej roli w filmie "King Richard: Zwycięska rodzina" , który opowiada historię ojca słynnych tenisistek Sereny i Venus Williams. W filmie przedstawione zostały ich początki, kiedy tylko dzięki uporowi ojca zaczęły odnosić sukcesy w tenisie, który wcześniej był domeną białych sportowców.



Wideo "King Richard: Zwycięska rodzina" [trailer 2]

