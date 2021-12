Will Smith i seks bez zobowiązań

Rozstanie z jego pierwszą dziewczyną, Melanie, było wielkim ciosem dla 16-letniego wówczas Willa Smitha . Powodem końca ich związku była zdrada, której dopuściła się Melanie. Do tamtej pory, poza nią, spał tylko z jedną kobietą. Natomiast w kolejnych miesiącach rzucił się w wir przelotnych romansów. Nie wspomina jednak tego zbyt dobrze.

Will Smith: Zaciągnąłem do łóżka wiele kobiet

"Zaciągnąłem do łóżka tyle kobiet, i było to tak fundamentalnie niezgodne z moim charakterem, że nabawiłem się psychosomatycznej reakcji na orgazm: w kulminacyjnym momencie dosłownie zaczynałem się krztusić, a kilka razy nawet zwymiotowałem" - pisze na kartach swojej biografii zatytułowanej po prostu "Will".

"W każdym przypadku modliłem się jednak, żeby piękna nieznajoma okazała się tą jedyną - kobietą, która mnie pokocha, uleczy i sprawi, że ból minie. Wszystkie przygody kończyły się jednak nudnościami i niedolą potęgowaną przez sposób, w jaki te dziewczyny na mnie patrzyły. Robiłem to samo, za co nienawidziłem Tatula, krzywdziłem kobiety" - opowiada Smith.

W innym fragmencie książki aktor zdradza, że w dzieciństwie poważnie myślał o tym, by zabić swojego ojca. Chciał w ten sposób pomścić matkę, którą ten ciężko pobił.

Aktor dwukrotnie brał ślub. Najpierw przez trzy lata był mężem aktorki Sheree Zampino - ma z nią syna Willarda Carrolla "Treya" Smitha III. Natomiast w 1997 r. powiedział "tak" kolejnej aktorce, Jade Pinkett . Para doczekała się syna Jadena i córki Willow . Smith ujawnił, że w pewnych okresach ich związku postanowili nie praktykować monogamii.

