"Krime Story. Love Story": O czym opowiada film?

"Krime Story. Love Story" to film twórców "Procederu", który powstał na podstawie książki Marcina "Kaliego" Gutkowskiego. Przedstawiona w nim historia inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami. W obsadzie zobaczymy plejadę polskich aktorów i aktorek Główne role grają: Cezary Łukaszewicz i Wiktoria Gąsiewska . Partnerują im: Małgorzata Kożuchowska, Michał Koterski, Agnieszka Więdłocha oraz Cezary Żak.

Kamila, w którą wciela się Wiktoria Gąsiewska, to dziewczyna z dobrego domu. Rodzice spełniają wszystkie jej zachcianki, ale nie wiedzą, jak naprawdę wygląda jej życie. Przyjaźni się z Magdą (Klaudia Halejcio) i Basią (Nicole Bogdanowicz). Wspólnie imprezują, nie stronią od używek, trzymają się z lokalnym półświatkiem.

Jedno z wyjść do klubu mogło zakończyć się dla niej tragicznie, gdyby nie to, że na jej drodze pojawił się Krime (Cezary Łukaszewicz). Szybko się w nim zakochuje. Mimo różnicy wieku, parę łączy silne uczucie, oboje tracą dla siebie głowę. Po czasie okazuje się, że Krime'a z ojcem Kamili łączy mroczna przeszłość. Miłość komplikuje wszystko i nawet taki facet, jak Krime, którego nie usidliła wcześniej żadna kobieta, będzie musiał wybrać, co jest dla niego najcenniejsze i najważniejsze w życiu.

"Krime Story. Love Story: Cezary Łukaszewicz o scenach seksualnych

"W tym filmie nie ma scen stricte seksualnych, ale rzeczywiście pojawia się nagość. To zawsze jest trudne. Przed kamerą są dwie osoby, ale wokół jest mnóstwo innych ludzi. Wszyscy podeszli do tego z dużą uwagą, pokorą i serdecznością. Pamiętam, że w którymś momencie reżyser ustalił z Wiktorią, że ona rozbierze się w jednym z ujęć. Mnie o tym nie poinformowano, więc gdy zaczęliśmy kręcić tę scenę, odwróciłem się i zawstydziłem, co widać w filmie" - opowiada Cezary Łukaszewicz.



"I to bardzo współgrało z tym, co czuł wtedy Krime. Dla niego ważna była sama obecność jego ukochanej, nie myślał wówczas o cielesności. Czuł, że ta dziewczyna jest trochę jak anioł, który spadł mu z nieba w trudnym dla niego momencie. Widząc ją nagą, bardziej chciał ją przytulić, niż wchodzić w jakiś silny erotyzm" - opowiada aktor, odtwórca głównej roli w "Krime Story. Love Story".

"Myślę, że gdyby Krime nie poznał Kamili, granej przez Wiktorię Gąsiewską, to nie poradziłby sobie z powrotem do rzeczywistości po tym, co przeżył. Okazuje się, że wreszcie ma dla kogo żyć. Ona jest dla niego darem, na który prawdopodobnie sobie nie zasłużył" - dodaje.

