Wiktoria Gąsiewska poznała Adama Zdrójkowskiego , gdy miała zaledwie trzy lata. Miało to miejsce na castingu do produkcji reklamowej i odbyło się całe lata wcześniej nim ponownie spotkali się na planie "rodzinki.pl".



"Wiktoria podobała mi się od zawsze, więc nie stało się to na planie 'rodzinki.pl'. Historia jest zupełnie inna, nie będę mówił, jak Wiktoria pojawiła się w "rodzince.pl", bo to wyszło też trochę ode mnie, bo zawsze mi się podobała, a akurat szukaliśmy dziewczyny dla mnie" - wyznał jakiś czas temu w wywiadzie dla Plejady Zdrójkowski.

Mimo młodego wieku, Gąsiewska i Zdrójkowski uchodzili za jedną z najbardziej dopasowanych par w polskim show-biznesie. Rok temu zaskoczyli jednak opinię publiczną decyzją o rozstaniu.

Teraz młode gwiazdy spotkały się na planie zwariowanej komedii zatytułowanej "Święta inaczej" . Film trafi na ekrany kin 25 listopada.

Zdjęcie Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski wystąipli razem w filmie "Święta inaczej" / Monolith Films / materiały prasowe

Dlaczego komedia o świętach, którą wyreżyserował Patrick Yoka , jest inna niż wszystkie? "Zależało mi na tym, by nie opowiadać historii świątecznej tak, jak byliśmy do tej pory przyzwyczajeni. By była ona nową i ciekawą propozycją dla widzów. Czymś świeżym i zaskakującym" - ujawnił reżyser.

"W 'Świętach inaczej' nasi bohaterowie są prawdziwi i bliżej życia. A świat, w którym żyją, nie jest taki różowy, wydumany i pełen lukru" - dodał Yoka.

"Święta inaczej" 1 / 13 Dlaczego komedia o świętach, którą wyreżyserował Patrick Yoka, jest inna niż wszystkie? Źródło: materiały prasowe Autor: Karolina Grabowska udostępnij

To spora niespodzianka dla tych, którzy oczekują przesłodzonej komedii, w której wszyscy bohaterowie siadają przy stole uginającym się od dwunastu tradycyjnych potraw i patrzą na pięknie ubraną choinkę, następnie wspólnie śpiewają kolędy, dzielą się opłatkiem aż wreszcie wręczają sobie prezenty - często nietrafione lub podarowane z nie do końca szczerym uśmiechem. Z całą pewnością "Święta inaczej" zburzą wyobrażenie o Bożym Narodzeniu, jaki znamy z reklamy marki biżuteryjnej. Cytując jedną z bohaterek filmu: "W święta nikt nie ogląda romansów, ludzie są żądni krwi" - zapowiada dystrybutor Monolith Films.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Święta inaczej" [trailer] materiały prasowe

Wiktoria Gąsiewska: Piorun kulisty talentów

Cała Polska usłyszała o niej w maju 2006 roku, kiedy premierę miał film "Jasminum" w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. Był on kinowym debiutem 7-letniej wówczas Wiktorii Gąsiewskiej. Czy teraz, ponad piętnaście lat później, gwiazda jest zadowolona z tego, jak potoczyła się jej aktorska kariera?

W "Jasminum" Gąsiewska wcieliła się w 5-letnią Gienię, córkę konserwatorki zabytków, która otrzymuje zlecenie w pewnym klasztorze. Dziewczynka wprowadza sporo zamieszania w życiu zakonników. "Piorun kulisty talentów. Nieludzka ilość uroku. Zjawisko" - tak charakteryzował aktorski talent Gąsiewskiej reżyser Jan Jakub Kolski.

Wiktoria Gąsiewska: Zadebiutowała w "Jasminum" 1 / 7 Dokładnie 10 lat temu, 5 maja 2006 roku, premierę miał film "Jasminum" w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. Obraz był kinowym debiutem 7-letniej wówczas Wiktorii Gąsiewskiej. Jak potoczyły się dalsze ekranowe losy dziewczynki? Na zdjęciu: Wiktoria Gąsiewska z Janem Jakubem Kolskim. Źródło: AKPA udostępnij

Kolejną kinową rolą Wiktorii Gąsiewskiej była kreacja w filmie Andrzeja Wajdy "Katyń" . Dziewczynka zagrała Weronikę, córka rotmistrza Andrzeja (Artur Żmijewski) i Anny (Maja Ostaszewska).

Następną rolą kilkuletniej aktorki był występ w serialu "Rodzina zastępcza", w którym pojawiała się w latach 2007-2009. Na srebrnym ekranie mogliśmy ją także oglądać w epizodzikach w "Na dobre i na złe" oraz kryminalnym "Mroku".

Wiktoria Gąsiewska: Prawdziwa Kobieta

Na większą rolę Gąsiewska musiała czekać aż do 2013 roku, kiedy dołączyła do kolejnej serialowej familii. W popularnym serialu TVP "rodzinka.pl" wcieliła się w postać Agaty - dziewczyny granego przez Adama Zdrójkowskiego Kuby.

Serialowa miłość bohaterów Gąsiewskiej i Zdrójkowskiego przełożyła się także na prywatne życie aktorów. Razem wygrali nawet pierwszą edycję tanecznego programu TVP2 "Dance Dance Dance".

To nie był zresztą pierwszy występ Gąsiewskiej w tanecznym show. Wiosną 2018 roku oglądaliśmy ją w ósmej edycji emitowanego wiosną 2018 roku na Polsacie "Dancing with the Stars. Tańca z Gwiazdami". Wówczas nie poszło jej jednak tak dobrze, odpadła jako trzecia.

Aktorkę mogliśmy też oglądać w szeregu epizodów w serialowych produkcjach. Gąsiewska ma na koncie pojedyncze odcinki "Komisarza Alexa" i "Prawa Agaty"; pojawiła się również w trzech odcinkach "O mnie się nie martw". Najdłużej na ekranie pozostawała w "Przyjaciółkach" - w produkcji Polsatu zagrała córkę Leszka (Przemysław Sadowski).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wiktoria Gąsiewska: Moja praca sprawia mi radość Newseria Lifestyle

W tamtym czasie kinowa kariera Wiktorii Gąsiewskiej ustąpiła miejsca telewizyjnym występom. Po "Katyniu" aktorkę mogliśmy oglądać tylko w dwóch produkcjach: "Lejdis" (2008) i kolejnym obrazie Jana Jakuba Kolskiego "Afonia i pszczoły" (2009). Dopiero w 2015 roku na ekrany kin trafił głośny obraz Kuby Czekaja "Baby Bump" , w którym Gąsiewska pojawiała się jako... "Prawdziwa Kobieta".

Naga Wiktoria Gąsiewska na kinowym ekranie

W ostatnich latach kariera aktorska Gąsiewskiej wróciła na właściwe tory. Głośnym echem odbiła się zwłaszcza jej kreacje w polskich slasherze Bartosza M. Kowalskiego "W lesie dziś nie zaśnie nikt" . Jedną z najczęściej komentowanych scen w filmie jest ta, w której oglądamy rozebraną od pasa w górę Wiktorię Gąsiewską. Chwilę później jej bohaterka, wyzwolona nastolatka, uprawia namiętny seks.

Oglądaliśmy ją też w filmie "Krime Story. Love Story" Michała Węgrzyna, w którym partnerował jej Cezary Łukaszewicz.

Wiktoria Gąsiewska w filmie "Krime Story. Love Story" 1 / 5 "Krime Story. Love Story" to komedia gangsterska Global Studio - twórców filmu "Proceder". Historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, opisana w książce rapera Marcina "Kali" Gutkowskiego, jest jak współczesna ekranizacja "Romea i Julii". Źródło: materiały prasowe Autor: Materiały Global Studio udostępnij

"W tym filmie nie ma scen stricte seksualnych, ale rzeczywiście pojawia się nagość. To zawsze jest trudne. Przed kamerą są dwie osoby, ale wokół jest mnóstwo innych ludzi. Wszyscy podeszli do tego z dużą uwagą, pokorą i serdecznością" - opowiadał o realizacji jednej ze scen z Gąsiewską Cezary Łukaszewicz.

"Pamiętam, że w którymś momencie reżyser ustalił z Wiktorią, że ona rozbierze się w jednym z ujęć. Mnie o tym nie poinformowano, więc gdy zaczęliśmy kręcić tę scenę, odwróciłem się i zawstydziłem, co widać w filmie [nagą Wiktorię Gąsiewską - red.]" - dodał aktor.

Wideo "Krime Story. Love Story": Wiktoria Gąsiewska nago, zawstydziła starszego kolegę

