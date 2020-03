Wiktoria Gąsiewska kusi ciałem na zdjęciach

Wiktoria Gąsiewska opublikowała na swoim instagramowym profilu dwa kadry z filmu "W lesie dziś nie zaśnie nikt", w którym zagrała. Na drugim z nich młoda gwiazda pozuje w kolorowym i skąpym stroju, co nie uszło uwadze internautów. Dodatkowo w komentarzach niektórzy z nich wspomnieli również o dość śmiałych scenach z filmu Bartosza M. Kowalskiego, w których młoda aktorka prezentuje się topless.

"Idealne masz ciało" - pisali fani Wiktorii Gąsiewskiej /Artur Zawadzki/REPORTER / East News

Wiktoria Gąsiewska to aktorka młodego pokolenia, która dała się poznać m.in. dzięki występom na szklanym ekranie - pojawiła się m.in. w "rodzince.pl", a także w "Barwach szczęścia". Mimo młodego wieku piękna gwiazda już zdobyła ogromną popularność w sieci, o czym może świadczyć liczba osób śledzących jej profile w social mediach.

To właśnie ich Gąsiewska kilka dni zachęcała do obejrzenia najnowszego filmu z jej udziałem. Horror zatytułowany: "W lesie dziś nie zaśnie nikt" trafił bowiem w zeszły piątek na platformę Netflix, tym samym stając się dostępnym dla szerszej publiczności. Do swojej wypowiedzi aktorka dodała dwa kadry z planu; na pierwszym jest w towarzystwie Julii Wieniawy, która wciela się w główną bohaterkę, a na drugim prezentuje swoje wdzięki w kolorowym body.

Nic więc dziwnego, że pod wspomnianym postem pojawiło się sporo komentarzy, w których internauci nie kryli zachwytu.

W pozostawionych przez użytkowników sieci komentarzach pojawiło się mnóstwo komplementów, a wśród nich nie zabrakło także odniesień do samego filmu. We wspomnianej produkcji Wiktoria Gąsiewska zagrała bowiem w dość śmiałych scenach zbliżenia, prezentując się w nich nago.

"Super rola w tym filmie... I naga scena...", "Bomba, idealne ciało masz", "Śliczna jak zawsze", "Modelka" - pisali internauci.



Kinowa premiera "W lesie dziś nie zaśnie nikt" została początkowo zaplanowana na 13 marca, jednak z powodu sytuacji związanej z dynamicznym rozprzestrzenianiem się koronawirusa, podjęto decyzję o jej odwołaniu, a tydzień później horror trafił na platformę Netflix. Oprócz Wiktorii Gąsiewskiej i Julii Wieniawy w filmie występują w nim m.in.: Gabriela Muskała, Wojciech Mecwaldowski, Piotr Cyrwus oraz Olaf Lubaszenko. Reżyserem "W lesie dziś nie zaśnie nikt" jest Bartosz M. Kowalski, a za muzykę do filmu odpowiada Jimek.