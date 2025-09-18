Wieści z planu nowych "Gwiezdnych wojen". Tak prezentuje się główny bohater

"Star Wars: Starfighter" to samodzielny film, który fabularnie nie jest połączony z bohaterami pozostałych produkcji przedstawiających sagę rodziny Skywalkerów. Na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów dotyczących fabuły, jednak ze szczątkowych informacji wynika, iż widzowie będą śledzić przygody pilota starającego się uchronić młodego chłopca przed niebezpieczeństwami galaktyki.

"Star Wars: Starfighter": co wiemy o filmie?

Akcja filmu będzie rozgrywać się pięć lat po wydarzeniach przedstawionych w "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie".

W roli głównej zobaczymy Ryana Goslinga ("La La Land", "Barbie"). Na ekranie partnerować będą mu Mia Goth, Matt Smith, Flynn Gray, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings i Amy Adams. Za reżyserię opowie Shawn Levy.

"Od dnia, kiedy zadzowniła do mnie Kathy Kennedy, aby zaproponować mi stworzenie oryginalnej historii w świecie 'Gwiezdnych wojen', to doświadczenie jest dla mnie, osobiście i jako twórcy, spełnieniem marzeń" - napisał jakiś czas temu Levy w oświadczeniu.

Na Instagramie reżysera pojawiło się niedawno jedno z pierwszych zdjęć z planu superprodukcji. Na fotografii z dopiskiem "Gdzieś na Morzu Śródziemnym" widzimy Ryana Goslinga oraz Flynna Graya w kostiumach. Dzięki dołączonej do wpisu lokalizacji wiemy, że obecnym miejscem prac nad filmem jest Sardynia.

"Star Wars: Starfighter": kiedy premiera?

Premiera filmu "Star Wars: Starfighter" w kinach planowana jest na 28 maja 2027 roku.

