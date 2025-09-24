"Bond 26": co wiemy o filmie?

Nowy film o Jamesie Bondzie powstanie dla Amazon MGM Studios. Stojąca dotąd za prawami do serii rodzina Broccolich sprzedała je koncernowi na początku tego roku.

"Jesteśmy zobowiązani do szanowania dziedzictwa tej ikonicznej postaci, jednocześnie wprowadzając świeży i ekscytujący nowy rozdział dla widzów na całym świecie" - powiedziały przedstawicielki Amazon MGM, Courtenay Valenti i Sue Kroll.

Za kamerą stanie Denis Villeneuve, znany z serii "Diuna", "Blade runnera 2049", "Sicario", "Nowego początku" czy "Labiryntu". Nowy Bond ma pojawić się w kinach nie wcześniej niż w 2028 roku.

Nowy James Bond. Co wiemy o castingach?

Z najnowszych informacji podanych przez portal Deadline wynika, że Denis Villeneuve zajmie się castingiem na nowego Jamesa Bonda dopiero po zakończeniu prac na planie trzeciej odsłony "Diuny".

Na ten moment pewne jest, że angaż do roli agenta 007 otrzyma aktor pochodzenia Brytyjskiego, mający około 30 lat. Twórcy planują także postawić na osobę, która nie miała dotychczas dużego doświadczenia w branży.

