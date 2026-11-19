Po wielu latach przygotowań, wytwórnia Next Film oficjalnie ogłosiła rozpoczęcie prac nad filmem biograficznym "Jantar". Produkcja w reżyserii Daniela Jaroszka opowie o życiu, wielkiej karierze i burzliwych miłościach Anny Jantar - jednej z najsłynniejszych i najbardziej uwielbianych polskich wokalistek lat 70. ubiegłego wieku.

Jak zapowiadają twórcy, będzie to poruszający portret "kobiety, która walczy o swoje wybory przeciw całemu światu". Opiekę artystyczną nad projektem objęła córka zmarłej tragicznie artystki, Natalia Kukulska, która osobiście pilnuje, by opowieść była autentyczna:

"To historia najbliższych mi osób, otwieramy przed widzami naszą prywatność, dlatego chciałam opowiedzieć to prawdziwie i być w porządku wobec ich losów" - wyznała w rozmowie z Interią Natalia Kukulska.

Julia Wieniawa gotowa na rolę życia

Od momentu ogłoszenia prac nad filmem cała Polska zadaje sobie jedno pytanie: kto wcieli się w ikonę muzyki? Swoje zainteresowanie tym wyzwaniem publicznie wyraziła Julia Wieniawa, która nie ukrywa, że marzy o roli, która na nowo zdefiniuje jej dorobek filmowy:

"Ja dalej czekam na jakąś przełomową w mojej karierze aktorskiej rolę, bo uważam, że jeszcze nie mam takiej na koncie. Wszystko przychodzi w swoim czasie. Jak najbardziej. Anna Jantar? W sumie, jak tak o tym pomyślę... Nie dostałam natomiast takiej propozycji, tak samo jak przy 'Lalce', ale chęci są. Nawet na jakieś zdjęcia próbne. Czemu nie?" - powiedziała wokalistka i aktorka w rozmowie z Radiem Eska.

Na jej słowa szybko zareagowała sama Natalia Kukulska. Córka piosenkarki przyznała, że nie dostrzega między nimi fizycznego podobieństwa, ale podkreśliła, że drzwi na casting są otwarte dla każdego:

"Ja podobieństwa akurat nie widzę, chociaż jest piękną kobietą, jeśli chodzi o rysy twarzy. Żeby nie było, to też nie jest tak, że szukamy klona" - powiedziała Kukulska w rozmowie z "Super Expressem", dodając po chwili: "Ja nie jestem osobą, która zaprasza na casting. Casting jest w ogóle otwartą formą i Julka jest super zdolną dziewczyną, aktorką i wokalistką, więc że tak powiem, po warunkach bardzo się nadaje."

Ostateczne nazwisko aktorki, która zagra Annę Jantar, ma zostać ogłoszone na początku przyszłego roku.

Twórcy podkreślają, że ich nadrzędnym celem jest stworzenie realnego portretu, pokazującego nie tylko ogromny talent i życzliwość artystki, ale również jej ciemniejsze i trudniejsze momenty. W filmie nie zabraknie wątku ostatnich miesięcy życia piosenkarki, kiedy jej małżeństwo z kompozytorem Jarosławem Kukulskim przechodziło poważny kryzys.

"Ani nie jest to wylukrowany pomnik, ani przerysowanie jej postaci. Opowiadamy historię o ludziach, którzy mieli swoje słabe i mocne strony" - zdradziła Kukulska w wywiadzie dla Interii. "Bardzo ważne jest dla mnie to, żeby pokazać talent mojej mamy. Nie bez powodu ludzie są ciekawi jej historii."