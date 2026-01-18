Wiemy, kiedy biografia uznanego muzyka trafi na streaming

Film przedstawia pracę Bruce’a Springsteena nad albumem "Nebraska" w 1982 roku. Dla piosenkarza był to przełom w karierze. Podczas nagrywań skonfrontował się także z trudami swojej przeszłości.

"Springsteen: Ocal mnie od nicości". Gwiazdy w rolach głównych

W Springsteena wcielił się Jeremy Allen White, laureat trzech Złotych Globów i dwóch nagród Emmy za serial "The Bear". Na ekranie zobaczymy także nominowanego do Oscara Jeremy’ego Stronga, Paula Waltera Hausera, Stephena Grahama, Gaby Hoffman, Marca Marona i Odessę Young.

Wideo "Springsteen: Ocal mnie od nicości": Zwiastun

"Springsteen: Ocal mnie od nicości" to najnowszy film Scotta Coopera. Jego "Szalone serce" z 2009 roku przyniosło Jeffowi Bridgesowi Oscara za rolę pierwszoplanową.

Kreacja White’a została wyróżniona nominacją do Złotego Globu za występ pierwszoplanowy w dramacie.