"Bułeczka" z 1973 roku to film Anny Sokołowskiej, który był kierowany do dzieci i młodzieży. Reżyserka już wcześniej realizowała produkcje przeznaczone dla tej grupy, czego przykładem są entuzjastycznie przyjęte "Wielka, większa i największa", "Beata" oraz "Julia, Anna, Genowefa".

Sokołowska napisała scenariusz we współpracy z operatorem Jackiem Korcellim oraz Jadwigą Korczakowską, autorką licznych opowiadań i książek dla dzieci. Głównym założeniem było zrealizowanie "bajki realistycznej". Twórcy zdecydowali się na opowiedzenie historii ośmioletniej, wrażliwej sieroty ze wsi, która musi stawić czoła nieżyczliwym ludziom z wielkiego miasta.

"Bułeczka": zapomniany film familijny. Niektórzy będą pamiętać go z dzieciństwa

Dziewczynka zwana Bułeczką przyjeżdża do wujostwa mieszkającego we Wrocławiu. Ośmiolatka jest oszołomiona wielkim miastem i z przyjemnością je odkrywa. Choć z serdecznością podchodzi do ludzi w otoczeniu, największym problemem staje się napięta relacja z jej kuzynką Dziunią. Rozpuszczona dziewczyna razem z kolegą utrudniają Bułeczce życie i spiskują przeciwko niej.

Tytułową rolę odegrała Katarzyna Dąbrowska. W filmie pojawili się także m.in. Dorota Orkiszewska, Jacek Bohdanowicz, Leonard Pietraszak, Teresa Lipowska, Antonina Barczewska, Barbara Wrzesińska i Andrzej Żarnecki.

Choć produkcja zebrała wiele świetnych recenzji, niektórzy zarzucali reżyserce stworzenie zbyt wyidealizowanego obrazu miasta. Zauważono, że Wrocław i mieszkanie wujostwa Bułeczki jest aż nadto luksusowe i odbiega od realiów tamtych czasów.

Historia uroczej dziewczynki o złotym sercu jest na ten moment dostępna wyłącznie na platformie Katoflix.

Koreańskie widowisko akcji podbija Netfliksa. Ominęło polskie kina