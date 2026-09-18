"Dracula: Historia nieznana": tak narodził się legendarny wampir

Porywająca historia grozy. Film "Dracula: Historia nieznana" jest emocjonującą opowieścią o młodym księciu, który, gdy życie najbliższych jest zagrożone przez sułtana, ryzykuje swoją duszę, aby ich ratować… i w trakcie tego procesu rozpoczyna się jego tragiczna przemiana w niesławnego wampira.

Jest rok 1462. Transylwania cieszy się długim okresem pokoju pod panowaniem sprawiedliwego i zaprawionego w bojach władcy, Włada III (Luke Evans), księcia Wołoszczyzny i jego ukochanej, dzielnej żony Mireny (Sarah Gadon). Wspólnie zapewniają oni pokój i chronią podwładnych przed potężnym Imperium Osmańskim. Kiedy jednak sułtan Mehmed II (Dominic Cooper) żąda, aby 1000 wołoskich chłopców - w tym syn Włada, Ingerasa - odebrano rodzicom i zmuszono do pełnienia służby w jego armii, Wład musi podjąć decyzję: zrobić to, co jego ojciec i oddać syna sułtanowi albo zwrócić się o pomoc do potwora i poświęcić własną duszę. Finalnie staje się pierwszym wampirem, znanym później jako hrabia Drakula.

"Dracula: Historia nieznana" z 2014 roku był debiutem reżyserskim Gary'ego Shore'a. Produkcja powstała przy budżecie wynoszącym około 70 mln dolarów i zarobiła w kinach około 217 mln dolarów.

Film ma także polski akcent. W jednej z ról pojawił się Jakub Gierszał, który wcielił się w Acemiego, żołnierza tureckiej armii. Choć jego rola nie jest duża, aktor pojawia się w kilku istotnych scenach.

"Dracula: Historia nieznana" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Dracula: Historia nieznana" zostanie dzisiaj, 18 września, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:05.