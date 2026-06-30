"Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły" (2003)

Jack Sparrow to postać absolutnie legendarna. Johnny Depp stworzył bohatera tak ikonicznego, że sam jego sposób poruszania się - lekko chwiejny, ale zawsze zdecydowany - przeszedł do historii kina. Ta superprodukcja podbiła nie tylko ekrany, ale przede wszystkim serca fanów, którzy nawet po latach chętnie wracają do "Klątwy Czarnej Perły". Kto z nas po seansie nie marzył, by zaciągnąć się na statek i mimo wszystkich konsekwencji przemierzać świat na pokładzie legendarnej jednostki? Film to genialne połączenie dynamicznej akcji, przygodowego klimatu i lekkiej komedii. Nic dziwnego, że przy budżecie 140 milionów dolarów, produkcja zarobiła na świecie ponad 654 miliony dolarów. Prawdziwy majstersztyk, który stał się początkiem wspaniałej serii!

"The Goonies" (1985)

Steven Spielberg wpadł na pomysł tego filmu, zastanawiając się, co robią dzieci, gdy nudzą się w czasie deszczu. Tak narodziła się wielka przygoda w poszukiwaniu skarbu! Grupa czterech przyjaciół - Mikey, Data, Mouth i Chunk - spotyka się w weekend, by stawić czoła smutnej rzeczywistości: ich osiedle ma zostać sprzedane, a paczka rozdzielona. "Goonies" znajdują na strychu starą mapę i ruszają w nieznane. Oczywiście nie obędzie się bez kłopotów - grupa przestępców dowiaduje się o ich planach i postanawia wzbogacić się ich kosztem. Ta historia to piękna lekcja o tym, że przyjaźń jest największą wartością, a wspólnie można pokonać każdy problem. Film zarobił ponad 125 milionów dolarów i wciąż pozostaje kultowy.

"Karmazynowy pirat" (1952)

Oto duchowy pierwowzór "Piratów z Karaibów"! Słynny osiemnastowieczny łupieżca, kapitan Vallo, wraz ze swoją załogą przejmuje hiszpański galeon z bronią i amunicją. Vallo planuje sprzedać arsenał rebeliantom na wyspie Cobra, jednak na drodze staje mu hiszpański baron Jose Gruda, który oferuje ogromną sumę za wydanie przywódcy buntowników, El Libre. Karmazynowy Pirat musi wybrać: lojalność wobec własnej załogi, walka o wolność czy złoto barona? To czysta przygoda w starym, dobrym stylu.

"Hook" (1991)

Kolejne arcydzieło magii Stevena Spielberga! Robin Williams wciela się w dorosłego Piotrusia Pana, a Dustin Hoffman w niesławnego kapitana Hooka. Do zabawy dołączają Julia Roberts jako Dzwoneczek i Maggie Smith jako babcia Wendy. Gdy Peter wyrusza do Nibylandii, by uratować swoje dzieci, odkrywa na nowo potęgę wyobraźni i przyjaźni. James V. Hart w rozmowie z Jakubem Izdebskim, przyznał, że pisał tę rolę wyłącznie z myślą o Robinie:

"Gdyby nie udało się go zaangażować, nie opłacało się kręcić filmu. W pierwszym drafcie scenariusza byłem świadomy, że Robin będzie grał tę postać. Pisałem dialogi i wiedziałem, że je urwie i pójdzie w innym kierunku. Steven Spielberg miał na to sposób. Kręcili ujęcie, dwa, czasem trzy zgodnie ze scenariuszem, a potem pozwalali Robinowi szaleć. Robin wymyślał swoją linijkę w jednej chwili. To, co było w nim wspaniałe - nigdy nie wychodził z postaci. Nigdy nie improwizował czegoś, czego nie powiedziałby dorosły Piotruś Pan, który nagle wrócił do Nibylandii. Zawsze pasowało to do postaci i danej sceny. To był geniusz" - stwierdził,

Film otrzymał 5 nominacji do Oscara!

"Wyspa piratów" (1995)

Akcja przenosi nas do roku 1688. Piękna Morgan Adams (Geena Davis) posiada fragmenty mapy prowadzącej do legendarnej Wyspy Piratów. Jej ojciec zapłacił życiem za wykradzenie tych strzępów swojemu bratu, okrutnemu kapitanowi Dawgowi Brownowi. Morgan przejmuje dowodzenie statkiem "Morning Star" i wyrusza po fortunę. Ciekawostka zza kulis? Michael Douglas wycofał się z projektu, bo uważał, że rola Geeny Davis jest zbyt rozbudowana kosztem jego postaci. Rolę Williama Shawa odrzucili z kolei m.in. Keanu Reeves i Liam Neeson!