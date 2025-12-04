Wielkie nazwisko w kontynuacji superbohaterskiego hitu?

Nadchodzący rok zapowiada się bardzo pracowicie dla Johansson. Niedawno ogłoszono, że aktorka będzie gwiazdą nowego filmu z serii "Egzorcysta", który powstaje dla Blumhouse. Za jego kamerą stanie Mike Flanagan. Plotki mówią także o jej powrocie do Kinowego Uniwersum Marvela przy okazji kolejnych odsłon serii "Avengers".

"Deadline" nie podało, w kogo miałaby się wcielić aktorka. W gdybaniach internautów pojawiają się niemal wszystkie kobiece postaci z komiksów z Nietoperzem – od złowieszczego Trującego Bluszczu do dziennikarki Vicky Vale.

Wideo "Batman" [trailer 3]

"Batman 2". Co wiemy o wyczekiwanej adaptacji komiksu?

"Batman 2" wejdzie do kin 1 października 2027 roku. Za kamerą stanie Matt Reeves, który napisał także scenariusz filmu. We wrześniu podczas ceremonii rozdania nagród Emmy reżyser zdradził, że jest dumny ze swojej fabuły. Dodał także, że scenariusz jest pilnie strzeżony. "Włożyliśmy go do tajnej skrytki, która dosłownie wymaga podania kodu. […] Wszystko jest pod ścisłym nadzorem" – mówił.

W tytułowego bohatera ponownie wcieli się Robert Pattinson. Pozostała część obsady nie jest na razie znana. Wątpliwy wydaje się jednak powrót Zoë Kravitz jako Seliny Kyle/Kobiety Kot. Film nie będzie fabularnie powiązany z Kinowym Uniwersum DC, do którego należy między innymi tegoroczny "Superman" Jamesa Gunna. Zdjęcia rozpoczną się wiosną 2026 roku.