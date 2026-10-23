Jak podają źródła magazynu "Variety", jeszcze w tym tygodniu odbędą się ostatnie próby ekranowe z udziałem kandydatów do roli nowego agenta 007 z Amazon MGM Studios. Pierwsze z nich mogą rozpocząć się już w piątek, 23 października.

Finałowe przesłuchania do roli Jamesa Bonda. Wkrótce wszystko się rozstrzygnie

Nie jest do końca jasne, kto może pojawić się na przesłuchaniach. Niektóre portale podają, że w akcji bierze udział co najmniej trzech aktorów, z kolei inne źródło twierdzi, że nawet pięciu. Chociaż nie wiadomo jeszcze, kto dokładnie został zaproszony do tego etapu, z dużym przekonaniem mówi się o tym, że w gronie kandydatów znajdują się Callum Turner i Jack Lowden. Jak informuje The Hollywood Reporter, Jacob Elordi nie jest już brany pod uwagę.

Firma Amazon nie skomentowała tych doniesień, odsyłając do swojego poprzedniego oświadczenia, w którym napisano:

"Trwają poszukiwania następnego Jamesa Bonda. Chociaż nie planujemy komentować konkretnych szczegółów w trakcie procesu castingu, z radością podzielimy się kolejnymi wiadomościami z fanami 007, gdy tylko nadejdzie odpowiedni moment".

Nie jest też jasne, jak wymagające będą zbliżające się testy, ale uważa się, że mają one kompleksowy charakter. The Hollywood Reporter informuje, że będą one składały się z trzech elementów: scen akcji, prezencji przed kamerą oraz dialogów.

Reżyserem nowego filmu o Bondzie dla Amazon MGM jest Denis Villeneuve, scenariusz pisze Steven Knight, a procesem przesłuchań kieruje wybitna specjalistka ds. castingu, Nina Gold. Nadal nie podano harmonogramu, kiedy Amazon oficjalnie ogłosi nazwisko kolejnego Bonda, choć oczekuje się, że nastąpi to przed końcem roku.

Zarówno Turner, jak i Lowden pojawiali się już wcześniej w pogłoskach dotyczących roli Bonda, przy czym ostatnio na pierwszy plan wysunął się drugi z wymienionych. Spekulacje osiągnęły punkt kulminacyjny, gdy Gary Oldman, partner Lowdena w serialu "Kulawe konie", zdawał się sugerować, że aktor znalazł się na finałowej liście kandydatów. Żona Lowdena, Saoirse Ronan, odniosła się później do tych plotek, podkreślając, że nie rozmawiają w domu na ten temat.

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