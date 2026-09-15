Wielki triumfator 83. MFF w Wenecji. Ważny głos dla kobiecego kina

To bezdyskusyjny i absolutny zwycięzca tegorocznego festiwalu w Wenecji! Poruszający duński dramat w reżyserii May el-Toukhy zgarnął najważniejszy laur - Złotego Lwa dla najlepszego filmu. To jednak nie wszystko, bo wcielająca się w główną rolę Mathilde Arcel została uhonorowana prestiżowym Pucharem Volpiego dla najlepszej aktorki.

Triumf "Woman Unknown" zapisał się w historii weneckiej imprezy w wyjątkowy sposób. May el-Toukhy była jedyną kobietą wśród reżyserów filmów w tegorocznym Konkursie Głównym. Co więcej, regulamin festiwalu zasadniczo wyklucza łączenie nagród głównych i aktorskich dla tego samego tytułu - wyjątek stanowi jedynie jednomyślna decyzja jury. Bezprecedensowy werdykt potwierdziła przewodnicząca kapituły, Maggie Gyllenhaal.

Mroczna przeszłość i walka o przetrwanie

Akcja filmu zabiera widzów do Kopenhagi tuż po wyzwoleniu spod niemieckiej okupacji. Główna bohaterka, młoda pomoc domowa Marie (w tej roli Mathilde Arcel), ma wkrótce poślubić zamożnego wdowca i zyskać upragnioną pozycję społeczną. Gdy na ulicach miasta rusza fala brutalnych samosądów na osobach podejrzewanych o kolaborację, przeszłość bezlitośnie upomina się o swoje. Przypadkowe spotkanie z dawnym znajomym zmusza Marie do desperackiej walki o przetrwanie i ukrycia sekretu, który w jednej chwili zniszczyłby całe jej życie.

Jak podkreśla reżyserka i współscenarzystka, May el-Toukhy:

"'Woman Unknown' podejmuje temat kobiecego ciała jako pola walki z perspektywy tzw. kolaborantek obyczajowych - kobiet w całej Europie, które po wojnie ponosiły bezwzględne konsekwencje za intymne relacje z żołnierzami armii okupacyjnych. Film przygląda się tym mechanizmom i zmusza do refleksji nad tym, jak traktowane jest kobiece ciało i kobiece pragnienia w czasie wojennej i powojennej zawieruchy".

Kiedy w kinach?

Wybitne dzieło duńskiej twórczyni błyskawicznie wzbudziło ogromne zainteresowanie dystrybutorów. Film trafi do polskich kin za sprawą Best Film.

"Byliśmy pod ogromnym wrażeniem wizji May el-Toukhy i jej konsekwencji w budowaniu tej przejmującej historii. Zachwyciła nas również brawurowa rola Mathilde Arcel, która stworzyła odważny i poruszający portret kobiety walczącej o przetrwanie. Nie możemy się doczekać, aż 'Woman Unknown' pojawi się w kinach i oczaruje polskich widzów!" - czytamy w oficjalnym komunikacie dystrybutora.

Zdecydowanie jest na co czekać - zapowiada się jeden z najmocniejszych kinowych hitów!