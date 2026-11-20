Magdalena Sowul z nagrodą Hollywood Music in Media Awards

Polska kompozytorka, producentka i wokalistka Magdalena Sowul odebrała 18 listopada w Los Angeles jedną z najbardziej prestiżowych nagród branży muzyki filmowej - Hollywood Music in Media Awards (HMMA) - w kategorii Najlepsza muzyka do niezależnego filmu nieanglojęzycznego za ścieżkę dźwiękową do filmu "Kalafior przeznaczenia", otwiera się w nowym oknie Anny Urbańczyk.

To przełomowy moment w karierze artystki, bo HMMA to jedno z najważniejszych hollywoodzkich wyróżnień dla twórców muzyki audiowizualnej. Wśród laureatów są m.in. Hans Zimmer czy James Blake, a w tegorocznej edycji nagradzano również takich twórców jak Taylor Swift, Jack Antonoff, Lana Del Rey czy Diane Warren.

Dla Magdaleny Sowul, autorki muzyki i piosenek do polskich i międzynarodowych produkcji filmowych (m.in. "Śleboda", "Krucjata sezon II", "No One Saw Us Leave", "My Father and Qaddafi"), a także z niemal 40 spektakli teatralnych oraz projektów elektronicznych (Panilas, Ugla, Helicopets) ta statuetka jest wielkim wyróżnieniem.

"Już sama nominacja w gronie tylu niesamowicie utalentowanych osób była dla mnie ogromnym zaszczytem. A ta nagroda to naprawdę spełnienie marzeń" - mówiła artystka podczas gali w Kalifornii.

Wykorzystała też ten moment, by zaapelować do branży o odwagę w dawaniu szans debiutantom, a zwłaszcza kompozytorkom: "Nie bójcie się zaufać osobom, które dopiero zaczynają komponować dla kina. Zwłaszcza kobietom. Każda wielka partytura filmowa, którą kochacie, ma swój początek w tym, że ktoś odważył się dać szansę osobie, o której jeszcze nikt nie słyszał".

"Kalafior przeznaczenia": fabuła, obsada

Ania, uwięziona w brudnym sklepie spożywczym, dusi się pod toksyczną kontrolą matki. Ratunek przychodzi w postaci porzuconego kalafiora, który, co niepokojące, zaczyna mówić. Początkowo dowcipne komentarze i rady warzywa szybko zamieniają się w groteskowy dążenie do zemsty. Gdy jej bunt eskaluje od drobnych psikusów do radykalnych czynów, Ania musi zdecydować: czy ta jadalna wyrocznia jest jej wybawcą, czy szalonym głosem autodestrukcji?

W filmie "Kalafior przeznaczenia" występują: Maja Michnacka, Gabriela Muskała, Pola Król, Sebastian Stankiewicz oraz Adam Woronowicz (głos).