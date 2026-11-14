Europejskie Nagrody Filmowe. 11 nominacji dla "Ojczyzny"
Poznaliśmy nominacje do 39. Europejskich Nagród Filmowych. Najlepsze produkcje minionych miesięcy wskazała Europejska Akademia Filmowa, w skład której wchodzi 5700 przedstawicieli branży.
Liderem wśród nominowanych jest "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego - film wyróżniony w Cannes za najlepszą reżyserię ma szansę na 11 statuetek. Tuż za nim na podium znalazła się "Czarna kula" Javiera Calvo i Javiera Ambrossiego z 10 nominacjami.
"Fiord" Cristiana Mungiu, czyli zdobywca tegorocznej Złotej Palmy, otrzymał pięć nominacji. Z kolei "Róża" prezentowana na Festiwalu Filmowym w Berlinie uzyskała cztery wyróżnienia.
Polskie kino triumfuje na świecie. Znamy nominacje do Europejskich Nagród Filmowych
"Ojczyzna" otrzymała nominacje w najważniejszych kategoriach EFA, w tym za najlepszy film, reżyserię, najlepszą aktorkę, najlepszego aktora czy scenariusz. Poprzednio film Pawła Pawlikowskiego święcił triumfy m.in. na Festiwalu w Cannes czy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Został również polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy.
To nie jedyny polski akcent, jaki możemy dostrzec w nominacjach do Europejskich Nagród Filmowych. Wyróżnienie otrzymał dokument "Listy" w koprodukcji niemiecko-polsko-litewskiej, opowiadający o losach mieszkańców współczesnej Białorusi. W kategorii "Odkrycia" znalazł się również pokazywany w Cannes film "Flesh & Fuel", w którym główną rolę gra polski aktor Julian Świeżewski.
Gala rozdania nagród odbędzie się 16 stycznia.
Oto pełna lista nominacji do 39. Europejskich Nagród Filmowych:
Najlepszy film europejski
- "Ojczyzna" (reż. Paweł Pawlikowski)
- "Fiord" (reż. Cristian Mungiu)
- "Fale" (reż. Phuong Mai Nguyen)
- "Iron Boy" (reż. Louis Clichy)
- "Jim Queen" (reż. Marco Nguyen, Nicolas Athané)
- "Czarna kula", (reż. Javier Calvo, Javier Ambrossi)
- "Gradiva" (reż. Marine Atlan)
- "Letters from the Silenced Country" (reż. Andrei Kutsila)
- "Lucy Lost" (reż. Olivier Clert)
- "NAZA" (reż. Yuval Abraham, Rachel Szor)
- "Przygotowania do rewolucji" (reż. Pegah Ahangarani)
- "Córki góry" (reż. Biljana Tutorov, Petar Glomazić)
- "Viva Carmen" (reż. Sébastien Laudenbach)
- "Pieśni lasu" (reż. Vincent Munier)
- "Kobieta nieznana: (reż. May el-Toukhy)
Najlepszy europejski film animowany
- "Fale" (reż. Phuong Mai Nguyen)
- "Iron Boy" (reż. Louis Clichy)
- Jim Queen (reż. Marco Nguyen, Nicolas Athané)
- "Lucy Lost" (reż. Olivier Clert)
- Viva Carmen (reż. Sébastien Laudenbach)
Najlepszy europejski film dokumentalny
- "Letters From the Silenced Country" (reż. Andrei Kutsila)
- "NAZA" (reż. Yuval Abraham, Rachel Szor)
- "Przygotowania do rewolucji" (reż. Pegah Ahangarani)
- "Córki góry" (reż. Biljana Tutorov, Petar Glomazić)
- "Pieśni lasu" (reż. Vincent Munier)
Najlepszy reżyser
- Javier Calvo, Javier Ambrossi - "Czarna kula"
- Cristian Mungiu - "Fiord"
- Paweł Pawlikowski - "Ojczyzna"
- Sandra Wollner - "Everytime"
- Andrey Zvyagintsev - "Minotaur"
Najlepszy scenariusz
- Javier Calvo, Javier Ambrossi, Alberto Conejero - "Czarna kula"
- Cristian Mungiu - "Fiord"
- Paweł Pawlikowski, Henk Handloegten - "Ojczyzna"
- Sandra Wollner - "Everytime"
- Simon Liashenko, Andrey Zvyagintsev - "Minotaur"
Najlepsza rola kobieca
- Mathilde Arcel - "Kobieta nieznana"
- Penélope Cruz - "Bunker"
- Sandra Hüller - "Ojczyzna"
- Sandra Hüller - "Róża"
- Renate Reinsve - "Fiord"
- Léa Seydoux - "Gentle Monster"
Najlepsza rola męska
- Swann Arlaud - "Człowiek epoki"
- Javier Bardem - "Natura miłości"
- Andrew Scott - "Ostatni Hamlet"
- Sebastian Stan - "Fiord"
- Hanns Zischler - "Ojczyzna"
Reżyseria castingu
- Nina Haun, Magdalena Szwarcbart, Karen Lindsay Stewart - "Ojczyzna"
- Eva Leira, Yolanda Serrano - "Czarna kula"
- Jessica Ronane - "Ostatni Hamlet"
Zdjęcia
- Gris Jordana - "Czarna kula"
- Frank van den Eeden - "Tchórz"
- Łukasz Żal - "Ojczyzna"
Muzyka oryginalna
- Volker Bertelmann - "Bunker"
- Tara Nome Doyle - "Róża"
- Alberto Iglesias - "Gorzkie święta"
Kostiumy
- Doris Bartelt - "Róża"
- Ana López Cobos - "Czarna kula"
- Rebecca Richmond, Jūlija Volkinšteine - "Kobieta nieznana"
Montaż
- Alberto Gutiérrez - "Czarna kula"
- Gesa Jäger - "Żółte listy"
- Paweł Pawlikowski, Piotr Wójcik - "Ojczyzna"
Charakteryzacja
- Pablo Morillas, Marilo Osuna - "Czarna kula"
- Evalotte Oosterop, Pierre Olivier Persin - "Tchórz"
- Waldemar Pokromski - "Ojczyzna"
Scenografia
- Roger Bellés - "Czarna kula"
- Olivier Meidinger - "Róża"
- Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński - "Ojczyzna"
Najlepszy dźwięk
- Robert Farr, Lars Ginzel, Benjamin Hörbe - "NAZA"
- Lars Ginzel, Tarn Willers - "Ojczyzna"
- Rodrigo Madrigal, Anna Harrington, Alejandro López, Mayte Cazorla - "Czarna kula"