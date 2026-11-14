Wielki sukces polskiego filmu. Zdobył najwięcej nominacji

Mary Kosiarz

Oprac.: Mary Kosiarz

Ogłoszono nominacje do Europejskich Nagród Filmowych. Największe szanse zwycięstwo ma "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego - film z Sandrą Hüller otrzymał aż 11 nominacji. To jednak dopiero początek polskich akcentów w tegorocznym rozdaniu.

Kadr z filmu Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego przedstawiający dwoje elegancko ubranych dorosłych przy stole.
Kadr z filmu "Ojczyzna"Kino Światmateriały dystrybutora

Europejskie Nagrody Filmowe. 11 nominacji dla "Ojczyzny"

Poznaliśmy nominacje do 39. Europejskich Nagród Filmowych. Najlepsze produkcje minionych miesięcy wskazała Europejska Akademia Filmowa, w skład której wchodzi 5700 przedstawicieli branży.

Liderem wśród nominowanych jest "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego - film wyróżniony w Cannes za najlepszą reżyserię ma szansę na 11 statuetek. Tuż za nim na podium znalazła się "Czarna kula" Javiera Calvo i Javiera Ambrossiego z 10 nominacjami.

"Fiord" Cristiana Mungiu, czyli zdobywca tegorocznej Złotej Palmy, otrzymał pięć nominacji. Z kolei "Róża" prezentowana na Festiwalu Filmowym w Berlinie uzyskała cztery wyróżnienia.

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"Ojczyzna" otrzymała nominacje w najważniejszych kategoriach EFA, w tym za najlepszy film, reżyserię, najlepszą aktorkę, najlepszego aktora czy scenariusz. Poprzednio film Pawła Pawlikowskiego święcił triumfy m.in. na Festiwalu w Cannes czy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Został również polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

To nie jedyny polski akcent, jaki możemy dostrzec w nominacjach do Europejskich Nagród Filmowych. Wyróżnienie otrzymał dokument "Listy" w koprodukcji niemiecko-polsko-litewskiej, opowiadający o losach mieszkańców współczesnej Białorusi. W kategorii "Odkrycia" znalazł się również pokazywany w Cannes film "Flesh & Fuel", w którym główną rolę gra polski aktor Julian Świeżewski.

Gala rozdania nagród odbędzie się 16 stycznia.

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Oto pełna lista nominacji do 39. Europejskich Nagród Filmowych:

Najlepszy film europejski

  • "Ojczyzna" (reż. Paweł Pawlikowski)
  • "Fiord" (reż. Cristian Mungiu)
  • "Fale" (reż. Phuong Mai Nguyen)
  • "Iron Boy" (reż. Louis Clichy)
  • "Jim Queen" (reż. Marco Nguyen, Nicolas Athané)
  • "Czarna kula", (reż. Javier Calvo, Javier Ambrossi)
  • "Gradiva" (reż. Marine Atlan)
  • "Letters from the Silenced Country" (reż. Andrei Kutsila)
  • "Lucy Lost" (reż. Olivier Clert)
  • "NAZA" (reż. Yuval Abraham, Rachel Szor)
  • "Przygotowania do rewolucji" (reż. Pegah Ahangarani)
  • "Córki góry" (reż. Biljana Tutorov, Petar Glomazić)
  • "Viva Carmen" (reż. Sébastien Laudenbach)
  • "Pieśni lasu" (reż. Vincent Munier)
  • "Kobieta nieznana: (reż. May el-Toukhy)

Najlepszy europejski film animowany

  • "Fale" (reż. Phuong Mai Nguyen)
  • "Iron Boy" (reż. Louis Clichy)
  • Jim Queen (reż. Marco Nguyen, Nicolas Athané)
  • "Lucy Lost" (reż. Olivier Clert)
  • Viva Carmen (reż. Sébastien Laudenbach)

Najlepszy europejski film dokumentalny

  • "Letters From the Silenced Country" (reż. Andrei Kutsila)
  • "NAZA" (reż. Yuval Abraham, Rachel Szor)
  • "Przygotowania do rewolucji" (reż. Pegah Ahangarani)
  • "Córki góry" (reż. Biljana Tutorov, Petar Glomazić)
  • "Pieśni lasu" (reż. Vincent Munier)

Najlepszy reżyser

  • Javier Calvo, Javier Ambrossi - "Czarna kula"
  • Cristian Mungiu - "Fiord"
  • Paweł Pawlikowski - "Ojczyzna"
  • Sandra Wollner - "Everytime"
  • Andrey Zvyagintsev - "Minotaur"

Najlepszy scenariusz

  • Javier Calvo, Javier Ambrossi, Alberto Conejero - "Czarna kula"
  • Cristian Mungiu - "Fiord"
  • Paweł Pawlikowski, Henk Handloegten - "Ojczyzna"
  • Sandra Wollner - "Everytime"
  • Simon Liashenko, Andrey Zvyagintsev - "Minotaur"

Najlepsza rola kobieca

  • Mathilde Arcel - "Kobieta nieznana"
  • Penélope Cruz - "Bunker"
  • Sandra Hüller - "Ojczyzna"
  • Sandra Hüller - "Róża"
  • Renate Reinsve - "Fiord"
  • Léa Seydoux - "Gentle Monster"

Najlepsza rola męska

  • Swann Arlaud - "Człowiek epoki"
  • Javier Bardem - "Natura miłości"
  • Andrew Scott - "Ostatni Hamlet"
  • Sebastian Stan - "Fiord"
  • Hanns Zischler - "Ojczyzna"

Reżyseria castingu

  • Nina Haun, Magdalena Szwarcbart, Karen Lindsay Stewart - "Ojczyzna"
  • Eva Leira, Yolanda Serrano - "Czarna kula"
  • Jessica Ronane - "Ostatni Hamlet"

Zdjęcia

  • Gris Jordana - "Czarna kula"
  • Frank van den Eeden - "Tchórz"
  • Łukasz Żal - "Ojczyzna"

Muzyka oryginalna

  • Volker Bertelmann - "Bunker"
  • Tara Nome Doyle - "Róża"
  • Alberto Iglesias - "Gorzkie święta"

Kostiumy

  • Doris Bartelt - "Róża"
  • Ana López Cobos - "Czarna kula"
  • Rebecca Richmond, Jūlija Volkinšteine - "Kobieta nieznana"

Montaż

  • Alberto Gutiérrez - "Czarna kula"
  • Gesa Jäger - "Żółte listy"
  • Paweł Pawlikowski, Piotr Wójcik - "Ojczyzna"

Charakteryzacja

  • Pablo Morillas, Marilo Osuna - "Czarna kula"
  • Evalotte Oosterop, Pierre Olivier Persin - "Tchórz"
  • Waldemar Pokromski - "Ojczyzna"

Scenografia

  • Roger Bellés - "Czarna kula"
  • Olivier Meidinger - "Róża"
  • Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński - "Ojczyzna"

Najlepszy dźwięk

  • Robert Farr, Lars Ginzel, Benjamin Hörbe - "NAZA"
  • Lars Ginzel, Tarn Willers - "Ojczyzna"
  • Rodrigo Madrigal, Anna Harrington, Alejandro López, Mayte Cazorla - "Czarna kula"


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