Europejskie Nagrody Filmowe. 11 nominacji dla "Ojczyzny"

Poznaliśmy nominacje do 39. Europejskich Nagród Filmowych. Najlepsze produkcje minionych miesięcy wskazała Europejska Akademia Filmowa, w skład której wchodzi 5700 przedstawicieli branży.

Liderem wśród nominowanych jest "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego - film wyróżniony w Cannes za najlepszą reżyserię ma szansę na 11 statuetek. Tuż za nim na podium znalazła się "Czarna kula" Javiera Calvo i Javiera Ambrossiego z 10 nominacjami.

"Fiord" Cristiana Mungiu, czyli zdobywca tegorocznej Złotej Palmy, otrzymał pięć nominacji. Z kolei "Róża" prezentowana na Festiwalu Filmowym w Berlinie uzyskała cztery wyróżnienia.

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"Ojczyzna" otrzymała nominacje w najważniejszych kategoriach EFA, w tym za najlepszy film, reżyserię, najlepszą aktorkę, najlepszego aktora czy scenariusz. Poprzednio film Pawła Pawlikowskiego święcił triumfy m.in. na Festiwalu w Cannes czy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Został również polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

To nie jedyny polski akcent, jaki możemy dostrzec w nominacjach do Europejskich Nagród Filmowych. Wyróżnienie otrzymał dokument "Listy" w koprodukcji niemiecko-polsko-litewskiej, opowiadający o losach mieszkańców współczesnej Białorusi. W kategorii "Odkrycia" znalazł się również pokazywany w Cannes film "Flesh & Fuel", w którym główną rolę gra polski aktor Julian Świeżewski.

Gala rozdania nagród odbędzie się 16 stycznia.

Oto pełna lista nominacji do 39. Europejskich Nagród Filmowych:

Najlepszy film europejski

"Ojczyzna" (reż. Paweł Pawlikowski)

"Fiord" (reż. Cristian Mungiu)

"Fale" (reż. Phuong Mai Nguyen)

"Iron Boy" (reż. Louis Clichy)

"Jim Queen" (reż. Marco Nguyen, Nicolas Athané)

"Czarna kula", (reż. Javier Calvo, Javier Ambrossi)

"Gradiva" (reż. Marine Atlan)

"Letters from the Silenced Country" (reż. Andrei Kutsila)

"Lucy Lost" (reż. Olivier Clert)

"NAZA" (reż. Yuval Abraham, Rachel Szor)

"Przygotowania do rewolucji" (reż. Pegah Ahangarani)

"Córki góry" (reż. Biljana Tutorov, Petar Glomazić)

"Viva Carmen" (reż. Sébastien Laudenbach)

"Pieśni lasu" (reż. Vincent Munier)

"Kobieta nieznana: (reż. May el-Toukhy)

Najlepszy europejski film animowany

"Fale" (reż. Phuong Mai Nguyen)

"Iron Boy" (reż. Louis Clichy)

Jim Queen (reż. Marco Nguyen, Nicolas Athané)

"Lucy Lost" (reż. Olivier Clert)

Viva Carmen (reż. Sébastien Laudenbach)

Najlepszy europejski film dokumentalny

"Letters From the Silenced Country" (reż. Andrei Kutsila)

"NAZA" (reż. Yuval Abraham, Rachel Szor)

"Przygotowania do rewolucji" (reż. Pegah Ahangarani)

"Córki góry" (reż. Biljana Tutorov, Petar Glomazić)

"Pieśni lasu" (reż. Vincent Munier)

Najlepszy reżyser

Javier Calvo, Javier Ambrossi - "Czarna kula"

Cristian Mungiu - "Fiord"

Paweł Pawlikowski - "Ojczyzna"

Sandra Wollner - "Everytime"

Andrey Zvyagintsev - "Minotaur"

Najlepszy scenariusz

Javier Calvo, Javier Ambrossi, Alberto Conejero - "Czarna kula"

Cristian Mungiu - "Fiord"

Paweł Pawlikowski, Henk Handloegten - "Ojczyzna"

Sandra Wollner - "Everytime"

Simon Liashenko, Andrey Zvyagintsev - "Minotaur"

Najlepsza rola kobieca

Mathilde Arcel - "Kobieta nieznana"

Penélope Cruz - "Bunker"

Sandra Hüller - "Ojczyzna"

Sandra Hüller - "Róża"

Renate Reinsve - "Fiord"

Léa Seydoux - "Gentle Monster"

Najlepsza rola męska

Swann Arlaud - "Człowiek epoki"

Javier Bardem - "Natura miłości"

Andrew Scott - "Ostatni Hamlet"

Sebastian Stan - "Fiord"

Hanns Zischler - "Ojczyzna"

Reżyseria castingu

Nina Haun, Magdalena Szwarcbart, Karen Lindsay Stewart - "Ojczyzna"

Eva Leira, Yolanda Serrano - "Czarna kula"

Jessica Ronane - "Ostatni Hamlet"

Zdjęcia

Gris Jordana - "Czarna kula"

Frank van den Eeden - "Tchórz"

Łukasz Żal - "Ojczyzna"

Muzyka oryginalna

Volker Bertelmann - "Bunker"

Tara Nome Doyle - "Róża"

Alberto Iglesias - "Gorzkie święta"

Kostiumy

Doris Bartelt - "Róża"

Ana López Cobos - "Czarna kula"

Rebecca Richmond, Jūlija Volkinšteine - "Kobieta nieznana"

Montaż

Alberto Gutiérrez - "Czarna kula"

Gesa Jäger - "Żółte listy"

Paweł Pawlikowski, Piotr Wójcik - "Ojczyzna"

Charakteryzacja

Pablo Morillas, Marilo Osuna - "Czarna kula"

Evalotte Oosterop, Pierre Olivier Persin - "Tchórz"

Waldemar Pokromski - "Ojczyzna"

Scenografia

Roger Bellés - "Czarna kula"

Olivier Meidinger - "Róża"

Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński - "Ojczyzna"

Najlepszy dźwięk

Robert Farr, Lars Ginzel, Benjamin Hörbe - "NAZA"

Lars Ginzel, Tarn Willers - "Ojczyzna"

Rodrigo Madrigal, Anna Harrington, Alejandro López, Mayte Cazorla - "Czarna kula"



