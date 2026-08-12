Do programu MFF w Toronto dodano także "Dzikiego konia dziewięć" Martina McDonagha, "Bucking Fastard" Wernera Herzoga i "Succederà questa notte" Nanniego Morettiego. Wszystkie trzy filmy staną do walki o Złotego Lwa w czasie nadchodzącego festiwalu w Wenecji.

"The Idiot(s)" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta z premierą na MFF w Toronto

"The Idiot(s)" oraz pozostałe tytuły zostaną zaprezentowane w ramach sekcji Special Presentations. Wcześniej ogłoszono, że znajdą się w niej między innymi: "Niespodziewane" Ryusuke Hamaguchiego, "Czarna kula" Javiera Calvo i Javiera Ambrossiego, "Tchórz" Lukasa Dhonta, "Debiut" Jesse'ego Eisenberga, "Fiord" Christiana Mungiu, "I Play Rocky" Petera Farrelly'ego, "Minotaur" Andrieja Zwiagincewa i "Ink" Danny'ego Boyle'a.

"The Idiot(s)" opowie o pisarzu Fiodorze Dostojewskim i jego żonie Annie w okresie pracy nad powieścią "Idiota". W obsadzie są zagraniczne gwiazdy: Aimee Lou Wood, Vicky Krieps i Christian Friedel.

"Dziki, dziki wschód" Jana Holoubka z premierą w Toronto

W sekcji "Platform" znalazła się także inna polska produkcja: "Dziki, dziki wschód" Jana Holoubka. Akcja filmu będzie się rozgrywała na ziemiach okupowanych w 1943 roku. Głównym bohaterem jest niemiecki urzędnik Martin Wolff, który przybywa do małej wioski, by wyjaśnić tajemnicę zniknięcia żydowskiego prawnika. Jego pojawienie się burzy kruchy porządek panujący między przerażonymi miejscowymi, kolaborantami i nazistowskimi władzami. Na wieść o majątku prawnika do głosu dochodzą chciwość i zdrada. Śledztwo Wolffa ujawnia najmroczniejsze tajemnice wioski. W rolach głównych zobaczymy Italy'ego Tirana i Joannę Kulig. W obsadzie znaleźli się także Robert Więckiewicz, Piotr Trojan, Jan Bülow i Jacek Beler.

"Udział w konkursie Platform to jedno z najważniejszych międzynarodowych wyróżnień dla filmu jeszcze przed jego premierą. Program od lat prezentuje dzieła twórców, którzy wyznaczają nowe kierunki we współczesnym kinie, a obecność filmu 'Dziki, dziki wschód' wśród wyselekcjonowanych tytułów jest znaczącym sukcesem dla jego twórców i producentów" - czytamy w informacji prasowej HBO Max.

Dlaczego MFF w Toronto jest tak ważnym wydarzeniem?

51. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto odbędzie się w dniach od 10 do 20 września 2026 roku. W jego programie znalazły się 293 filmy.

Wydarzenie w Toronto jest ważnym momentem w walce o Oscary. Przyznawana tam Nagroda Publiczności często wskazuje jednego z faworytów w walce o złotą statuetkę. W ostatnich dziesięciu latach aż dziewięciu z jej laureatów otrzymało nominację do Oscara dla najlepszego filmu. "Green Book" i "Nomadland" triumfowały później w tej kategorii.