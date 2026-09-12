Wielki powrót po ponad 20 latach. Powstaje kontynuacja świątecznego hitu

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Komediowy hit z 2005 roku doczeka się kontynuacji. Niedługo rozpoczną się prace na planie sequela "Rodzinnego domu wariatów".

Pięć osób z obsady filmu 'Rodzinny dom wariatów' stoi razem w jasnym pomieszczeniu, rozmawiając ze sobą.
"Rodzinny dom wariatów"ARCHIVES DU 7EME ART / PHOTO12 VIA AFPAFP

"Rodzinny dom wariatów" to tragikomiczna opowieść o świętach Bożego Narodzenia w wielopokoleniowym domu państwa Stone. Najstarszy syn przywozi do domu narzeczoną, by przedstawić ją swym rodzicom, braciom i siostrom. Ekscentryczni Stone'owie witają swą potencjalną synową - bezwzględną karierowiczkę z Nowego Jorku - z dużą rezerwą. Nie godząc się z wyborem syna, postanawiają dać dziewczynie nauczkę, na jaką ich zdaniem zasługuje.

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Paulina Gandor
Paulina Gandor

W rolach głównych wystąpili: Luke Wilson, Diane Keaton, Claire Danes, Dermot Mulroney, Rachel McAdams i Sarah Jessica Parker.

Nowe wieści o sequelu "Rodzinnego domu wariatów"

Niedawno Luke Wilson ujawnił, że ma powstać sequel filmu "Rodzinny dom wariatów". W wywiadzie dla Entertainment Tonight zdradził, że Tom Bezucha rozpoczął prace nad kontynuacją po śmierci Diane Keaton w 2025 roku.

"Tom Bezucha jest świetnym scenarzystą i reżyserem. Przeczytałem scenariusz i jest naprawdę zabawny. To wspaniałe, że wszyscy chcą ponownie razem pracować" - powiedział Wilson. "Myślę też, że po śmierci Diane Keaton ten film nabierze jeszcze większego znaczenia. Wszyscy pamiętamy, jak wspaniale było spędzać z nią czas podczas pracy nad pierwszą częścią".

Teraz wieści o sequelu potwierdziło Searchlight. W filmie ponownie zobaczymy Claire Danes, Rachel McAdams, Dermota Mulroneya, Craiga T. Nelsona, Sarah Jessicę Parker, Luke'a Wilsona, Tyrone'a Giordano, Elizabeth Reaser, Paula Schneidera oraz Briana White'a.

Nowy film będzie nosił tytuł "The Families Stone" i ma stanowić pełen czułości hołd dla Diane Keaton. Akcja będzie rozgrywać się 20 lat po śmierci granej przez nią bohaterki. Rodzina Stone'ów ponownie spotka się przy świątecznym stole, jednak czeka ją niemała niespodzianka. Ich ojciec, Kelly (Nelson), niespodziewanie zaprosi na spotkanie z rodziną kobietę, w której się zakochał.

Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się jesienią w Nowym Jorku.

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