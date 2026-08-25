Wielki powrót po latach? Hollywood planuje kontynuację kultowej komedii

Dzięki roli pewnego siebie, charyzmatycznego Benjamina Barry'ego Matthew McConaughey nie tylko umocnił swoją pozycję w branży, ale też zdobył tysiące nowych fanek. W rozmowie z "Vanity Fair" aktor wyznał jednak, że nie od razu podszedł do tego projektu z zapałem i entuzjazmem - długo wahał się, czy dołączyć do obsady.

"Pamiętam, jak pewnej nocy podczas spaceru po Sunset Boulevard zastanawiałem się, czy przyjąć tę rolę, czy nie. Nagle, znikąd, pojawił się jakiś facet, wróżbita, i zapytał: 'czy mogę przepowiedzieć ci twoją przyszłość?'" - wspominał gwiazdor.

Chwila rozmowy wystarczyła, by aktor nabrał przekonania do tej pracy - przepowiedziano mu ogromną sumę pieniędzy i niesamowitą przygodę. Choć po latach wspominał, że raczej unikał wracania do tego typu produkcji, chcąc całkowicie odciąć się od wizerunku romantycznego amanta, teraz w branży pojawiły się doniesienia, które rozgrzeją serca fanów.

"Jak stracić chłopaka w 10 dni": powstaje sequel!

Jak donosi serwis Variety, studio Paramount pracuje obecnie nad sequelem komedii "Jak stracić chłopaka w 10 dni". Producentką projektu ma być gwiazda oryginału, Kate Hudson. Prace są na wczesnym etapie, a obsada i kluczowe role nie zostały jeszcze oficjalnie obsadzone, choć twórcy pragnęliby, aby Kate Hudson i Matthew McConaughey powtórzyli swoje kultowe role.

Przedstawiciele obojga aktorów nie odpowiedzieli jeszcze na prośbę redakcji Variety o komentarz, jednak wygląda to na idealny moment no nostalgiczny powrót. W ostatnich latach powróciło wiele kultowych produkcji z początku lat 2000, a "Jak stracić chłopaka w 10 dni" może okazać się sukcesem.

Kultowa komedia, która podbiła świat

Główna bohaterka, Andie Anderson (Kate Hudson), jest dziennikarką piszącą dla kobiecego magazynu, która ma przygotować prowokacyjny artykuł o tym, jak stracić chłopaka w 10 dni, popełniając po drodze wszystkie stereotypowe błędy zniechęcające mężczyzn. Z kolei Benjamin Barry (Matthew McConaughey) to pewny siebie specjalista od reklamy, który zakłada się z kolegami, że zdoła rozkochać w sobie wybraną kobietę w dokładnie ten sam czas. Los sprawia, że ich ścieżki się krzyżują, a oboje zaczynają realizować swoje ukryte cele. Czy w nowej odsłonie znów zaiskrzy? Czas pokaże!