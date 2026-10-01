Fabuła "Faceta z workiem" skupia się na niespodziewanym i kryzysowym problemie - całe święta stają pod znakiem zapytania, gdy zbuntowany elf kradnie magiczny worek z prezentami. Zdesperowany Święty Mikołaj postanawia natychmiast działać i sięga po swoją słynną "listę niegrzecznych". Odnajduje na niej Vance'a - utalentowanego złodzieja, który okazuje się jedyną osobą zdolną pomóc mu w odzyskaniu skradzionej zguby.

Wraz z córką Vance'a oraz przy drobnym, niezastąpionym wsparciu reniferów, bohaterowie planują największy napad w swoim życiu. Szykuje się naprawdę wciągający seans, który będzie idealną mieszanką zwariowanej komedii, dynamicznego kina akcji i czystej magii świąt! Twórcy zapowiadają, że obraz obfitować będzie nie tylko w spektakularne sceny, ale też w doskonały humor i wzruszające momenty.

Gwiazdorska obsada i wielki powrót po latach

Kto pojawi się na ekranie? Dla Arnolda Schwarzeneggera to absolutnie wielki powrót do świątecznych historii po trzydziestu latach przerwy (wcześniej wystąpił w kultowej "Świątecznej gorączce" z 1996 roku). Jego głównym partnerem na ekranie jest Alan Ritchson (niezawodna gwiazda serialu "Reacher"), który wciela się w postać skruszonego złodzieja.

W obsadzie zobaczymy także uwielbianą Awkwafinę, która gra złośliwego elfa, oraz znanych z amerykańskich komedii Kena Jeonga i Jane Krakowski. Za kamerą projektu stanął Adam Shankman, reżyserując film na podstawie scenariusza Allana Rice'a. Producentami widowiska są m.in. Lawrence Grey, Ben Everard, Reg Tigerman, Dan Spilo oraz sam Alan Ritchson.

Kiedy premiera?

Premiera filmu "Facet z workiem" zaplanowana jest na 2 grudnia 2026 roku.