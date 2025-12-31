Wielki powrót Lokiego. Kim tym razem okaże się podstępny bohater?

"Avengers: Doomsday" ma być podsumowaniem czwartej, piątej i szóstej fazy serii. W głównego przeciwnika superbohaterów, Doktora Dooma, wcieli się znany z roli Iron Mana Robert Downey Jr.

Swój udział w nadchodzącym widowisku skomentował także Tom Hiddleston, którego doskonale znamy z roli Lokiego. W rozmowie z magazynem "GQ" aktor zdradził, że właśnie zakończył zdjęcia do "Doomsday", a jego bohater będzie kontynuował swoje losy z 2. sezonu serialu "Loki".

W finale mogliśmy zobaczyć, jak nikczemny bóg odnajduje w swoim życiu nowy cel i staje się bohaterem, chroniącym wielką chronologię. Już nie jestem irytującym bratem czy mrocznym złoczyńca - zostałem obrońcą multiwersum.

"Avengers: Doomsday": czegoś takiego nie było?

Aktor w rozmowie podkreślił, że czeka na nas wydarzenie, którego zapewne nie zapomnimy.

"Sedno historii jest absolutnie genialne i było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, kiedy go przeczytałem. Po prostu nigdy wcześniej czegoś takiego nie było".

Hiddleston jest związany z postacią nordyckiego boga od ponad dekady - w 2011 roku pojawił się w "Thorze", później powrócił w kolejnych częściach "Avengersów", a także otrzymał własny serial - dostępny na Disney+.

Oprócz Lokiego i Thora w "Avengers: Doomsday" pojawią się między innymi Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd), Sam Wilson/Kapitan Ameryka (Anthony Mackie), Yelena Belova/Czarna Wdowa (Florence Pugh), Sue Storm/Niewidzialna Kobieta (Vanessa Kirby) i Charles Xavier/Profesor X (Patrick Stewart). W pierwszej zapowiedzi potwierdzono powrót Chrisa Evansa do roli Steve’a Rogersa. Z kolei Robert Downey Jr. wcieli się w Doktora Dooma, głównego antagonistę filmu.

"Avengers: Doomsday". Kiedy premiera?

"Avengers: Doomsday" wejdzie do kin na całym świecie 18 grudnia 2026 roku. W grudniu 2027 roku zobaczymy też kolejny film z serii - "Avengers: Secret Wars".