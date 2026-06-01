Wielki powrót do kin. 35 lat po premierze nadal przyprawia o ciarki

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Na wielkie ekrany powraca "Milczenie owiec" w reżyserii Jonathana Demme'a ("Stop Making Sense", "Dzika namiętność", "Filadelfia"). W tym roku mija 35 lat od premiery tego kultowego tytułu, który wciąż wywołuje silne emocje, tym razem w odrestaurowanej wersji 4K.

Kadr z "Milczenia owiec": dwójka elegancko ubranych dorosłych stoi blisko siebie, jeden patrzy przed siebie.
"Milczenie owiec"Capital Pictures / Film Stills / ForumAgencja FORUM

"Milczenie owiec" to jeden z zaledwie trzech filmów w historii kina (pozostałe dwa to "Ich noce" Franka Capry i "Lot nad kukułczym gniazdem" Milosa Formana), które zdobyły Wielką Piątkę Oscarów, triumfując w najważniejszych kategoriach: najlepszy film, reżyseria (Jonathan Demme), scenariusz (Ted Tally) oraz pierwszoplanowe role (Jodie Foster i Anthony Hopkins).

Zobacz również:

Gong Li w filmie "Zawieście czerwone latarnie" / Gravity Films
Recenzja

"Zawieście czerwone latarnie": olśniewające i bezlitosne. Po 35 latach wciąż przerażają

Rafał Pawłowski
Rafał Pawłowski

Fenomen popkultury

"Milczenie owiec" oparte zostało na bestsellerze z 1988 roku o tym samym tytule, autorstwa Thomasa Harrisa. Zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, stało się fenomenem popkultury. Za sukces filmu w dużej mierze odpowiada reżyser Jonathan Demme, który karierę filmową zaczynał od pracy dla Rogera Cormana - legendarnego twórcy kina klasy B. Cormana możemy zobaczyć na ekranie w epizodycznej roli dyrektora FBI, co jest ukłonem ze strony Demme'a dla swojego mentora.

W "Milczeniu owiec" Jonathan Demme zastosował charakterystyczny sposób prowadzenia kamery oraz ujęcia, w których bohaterowie patrzą wprost na widza, dzięki którym niemal uczestniczymy w akcji i stajemy się członkami przesłuchań. Demme mistrzowsko połączył elementy thrillera z głębokim studium psychologicznym postaci, budując atmosferę niepokoju i bezustannego, emocjonalnego napięcia. Jego wizja artystyczna sprawiła, że "Milczenie owiec" stało się nie tylko rasowym thrillerem, ale także filmem analizującym mechanizmy strachu, manipulacji i ludzkiej psychiki.

Choć w kontekście filmu najczęściej wspominana jest legendarna kreacja Anthony'ego Hopkinsa, pragniemy zwrócić uwagę współczesnego widza na znakomitą Jodie Foster w roli Clarice Starling, która poza prowadzeniem skomplikowanego śledztwa, jednocześnie zmuszona jest walczyć o swoje miejsce w zdominowanym przez mężczyzn środowisku FBI. Jodie Foster nadała jej autentyczność, siłę i emocjonalną głębię, dzięki czemu Clarice do dziś pozostaje jedną z najbardziej wyrazistych i przełomowych kobiecych postaci w historii kina.

"Milczenie owiec": kiedy w kinach?

"Milczenie owiec" powróci do kin 12 czerwca 2026 r. Będzie to drugi film, po "Rambo: Pierwsza krew", w katalogu Flashback - dystrybutora klasyki filmowej popkultury.

Eiza González o roli w filmie Guya Ritchiego. „Humor, elegancja i przygoda”Monolith Filmsmateriały prasowe
materiały prasowe
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze