"Milczenie owiec" to jeden z zaledwie trzech filmów w historii kina (pozostałe dwa to "Ich noce" Franka Capry i "Lot nad kukułczym gniazdem" Milosa Formana), które zdobyły Wielką Piątkę Oscarów, triumfując w najważniejszych kategoriach: najlepszy film, reżyseria (Jonathan Demme), scenariusz (Ted Tally) oraz pierwszoplanowe role (Jodie Foster i Anthony Hopkins).

Fenomen popkultury

"Milczenie owiec" oparte zostało na bestsellerze z 1988 roku o tym samym tytule, autorstwa Thomasa Harrisa. Zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, stało się fenomenem popkultury. Za sukces filmu w dużej mierze odpowiada reżyser Jonathan Demme, który karierę filmową zaczynał od pracy dla Rogera Cormana - legendarnego twórcy kina klasy B. Cormana możemy zobaczyć na ekranie w epizodycznej roli dyrektora FBI, co jest ukłonem ze strony Demme'a dla swojego mentora.

W "Milczeniu owiec" Jonathan Demme zastosował charakterystyczny sposób prowadzenia kamery oraz ujęcia, w których bohaterowie patrzą wprost na widza, dzięki którym niemal uczestniczymy w akcji i stajemy się członkami przesłuchań. Demme mistrzowsko połączył elementy thrillera z głębokim studium psychologicznym postaci, budując atmosferę niepokoju i bezustannego, emocjonalnego napięcia. Jego wizja artystyczna sprawiła, że "Milczenie owiec" stało się nie tylko rasowym thrillerem, ale także filmem analizującym mechanizmy strachu, manipulacji i ludzkiej psychiki.

Choć w kontekście filmu najczęściej wspominana jest legendarna kreacja Anthony'ego Hopkinsa, pragniemy zwrócić uwagę współczesnego widza na znakomitą Jodie Foster w roli Clarice Starling, która poza prowadzeniem skomplikowanego śledztwa, jednocześnie zmuszona jest walczyć o swoje miejsce w zdominowanym przez mężczyzn środowisku FBI. Jodie Foster nadała jej autentyczność, siłę i emocjonalną głębię, dzięki czemu Clarice do dziś pozostaje jedną z najbardziej wyrazistych i przełomowych kobiecych postaci w historii kina.

"Milczenie owiec": kiedy w kinach?

"Milczenie owiec" powróci do kin 12 czerwca 2026 r. Będzie to drugi film, po "Rambo: Pierwsza krew", w katalogu Flashback - dystrybutora klasyki filmowej popkultury.