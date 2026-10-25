Niemal cały filmowy świat z niecierpliwością wyczekuje premiery nowych "Avengersów". Wielki powrót kultowych superbohaterów Marvela to jedna z najbardziej ekscytujących kinowych premier 2026 roku, o której wciąż wiemy zaskakująco niewielu szczegółów.

Producenci bardzo oszczędnie dzielą się z fanami informacjami na temat fabuły nadchodzącego widowiska. Z lipcowego zwiastuna wiemy jednak, że w "Avengers: Doomsday" powrócą m.in. Steve Rogers (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Yelena Belova (Florence Pugh) czy Fantastyczna Czwórka na czele z Reedem Richardsem (Pedro Pascal) i Susan Storm (Vanessa Kirby). Prawdziwym i najbardziej elektryzującym zwrotem akcji jest obsadzenie w roli nowego superzłoczyńcy, Doktora Dooma, samego Roberta Downeya Jr., znanego dotychczas jako ikoniczny Tony Stark.

Nic dziwnego, że fani już teraz zachodzą w głowę, jak wiele produkcji muszą nadrobić lub odświeżyć przed premierą, by w pełni zrozumieć wielowymiarową głębię nadchodzących wydarzeń.

"Doomsday": jeden serial musisz koniecznie zobaczyć!

Uniwersum Marvela rozrosło się do niespotykanych dotąd rozmiarów - dziesiątki filmów, liczne seriale i miniserie. Jak znaleźć czas, by obejrzeć to wszystko i nie pogubić się w wątkach? Mamy dla Was konkretną i niezawodną odpowiedź: najważniejszym i najbardziej kluczowym fundamentem będzie genialny serial "Loki".

Stworzona przez Michaela Waldrona produkcja, emitowana na platformie Disney+ w latach 2021-2023, idealnie wprowadza widza w skomplikowany świat multiwersum i zostawia go z jasną odpowiedzią na pytanie, o co tak naprawdę toczy się stawka całej nowej ery MCU.

"Loki" to serial pod wieloma względami wyjątkowy. W pierwszym sezonie siłą napędową historii była kapitalna relacja na linii Loki - Mobius (oraz Sylvie). W najlepszej tradycji kina komediowo-kumplowskiego bóg psot i podstępu oraz stonowany agent TVA idealnie się uzupełniają, tworząc mnóstwo zarówno komicznych, jak i głęboko poruszających momentów. Błyskotliwe dialogi i genialny rytm pomiędzy Tomem Hiddlestonem a Owenem Wilsonem to gwarancja doskonałej rozrywki na najwyższym poziomie.

Oba sezony serialu chwalone są nie tylko za rewelacyjną dynamikę postaci, ale również za misternie skonstruowaną fabułę. To właśnie tam bóg psot zyskuje całkowicie nową rangę w strukturze całego świata - sam fakt bycia "bogiem" przestaje cokolwiek znaczyć w obliczu bezmiaru czasoprzestrzeni.

Loki przechodzi gruntowną i piękną przemianę: przestaje być samolubną, żądną władzy istotą i poświęca się w imię wyższego dobra oraz pomocy innym. Biorąc pod uwagę ogromną liczbę postaci, które pojawią się w nadchodzącym widowisku, to właśnie finałowe wydarzenia z "Lokiego" mogą być kluczem do zrozumienia całości "Doomsday".

Co jeszcze warto obejrzeć przed seansem?

Jeśli uda Wam się znaleźć więcej czasu, przed grudniową wizytą w kinie warto przypomnieć sobie również następujące tytuły z kanonu: "X-Men" (2000), "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie" (2014), "Avengers: Wojna bez granic" (2018), "Avengers: Koniec gry" (2019), "Spider-Man: Bez drogi do domu" (2021), "Deadpool & Wolverine" (2024), "Thunderbolts* / New Avengers" (2025), "Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki" (2025).

Światowa i polska premiera filmu "Avengers: Doomsday" zadebiutuje w kinach już 16 grudnia! Rezerwujcie bilety, nim znikną!