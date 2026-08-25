Prestiżowa nagroda dla polskiego operatora w Toronto

Młody polski operator Adam Pietkiewicz otrzyma na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto (10-20 września) nagrodę TIFF Variety Artisan Award, będącej wyrazem uznania dla wybitnych twórców filmowych, którzy w swoim zawodzie osiągnęli mistrzostwo.

W 2023 roku tę nagrodę otrzymał Łukasz Żal za zdjęcia do oscarowej "Strefy interesów". Adam Pietkiewicz został doceniony za zdjęcia w filmie "Angh", który zostanie pokazany w Toronto w ramach sekcji Platform.

Wśród dotychczasowych laureatów Variety Artisan Award znaleźli się m.in: dwukrotny laureat Oscara, autor zdjęć Roger Deakins ("1917", "Blade Runner 2049"), kompozytorka Hildur Guðnadóttir ("Joker"), czy operatorka Ari Wegner ("Psie Pazury").

Polski operator Adam Pietkiewicz debiutuje na festiwalu TIFF jako autor zdjęć do filmu "Angh" w reżyserii Theji Rio. To film o zderzeniu tradycji i nowoczesności, którego akcja dzieje się w Indiach, w latach 60. XX wieku.

Wcześniej Pietkiewicz pracował jako operator kamery w obsypanym nagrodami (6 statuetek Emmy i 2 Złote Globy) serialu Netflixa "Reniferek". Jako autor zdjęć w pełnometrażowym filmie fabularnym debiutował w filmie Krzysztofa Skoniecznego "Wrooklyn Zoo". Za zdjęcia do tej produkcji operator otrzymał nominację do Złotej Żaby na festiwalu Camerimage.

Adam Pietkiewicz odbierze nagrodę TIFF Variety Artisan Award 13 września w Toronto.

Kim jest Adam Pietkiewicz?

Adam Pietkiewicz swoją przygodę z filmem rozpoczął od studiów operatorskich w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Następnie przeniósł się do Wielkiej Brytanii i ukończył studia magisterskie w prestiżowej National Film and Television School.

Jego pełnometrażowy debiut operatorski "Wrooklyn Zoo" w reżyserii Krzysztofa Skoniecznego, przyniósł mu nominację do Złotej Żaby na festiwalu Camerimage, najważniejszym światowym festiwalu honorującym autorów zdjęć. Pracował również jako operator kamery w jednym z najbardziej popularnych seriali Netflixa, nagrodzonym czterema statuetkami Emmy "Reniferku". Film krótkometrażowy "Bunnyhood", w którym był autorem zdjęć, zadebiutował na festiwalu w Cannes, gdzie zdobył trzecią nagrodę La Cinef 2024.

Operator współpracował z teatrem TR w Warszawie, pełniąc funkcję operatora - wraz z Michałem Dymkiem - przy takich produkcjach jak "Cząstki kobiety" i "Nietoperz" w reżyserii Kornela Mundruczo.