"Wielki Marty" z milionami na koncie. Można go uznać za sukces?

Poprzednio rekord wytwórni należał do oscarowego "Wszystko wszędzie naraz", które zarobiło w amerykańskich kinach 77 milionów dolarów. Film Daniela Kwana i Daniela Scheinerta nadal dzierży rekord A24, jeśli chodzi o wpływy światowe. Wynoszą one 143,4 miliona dolarów przy 25 milionach budżetu. Na drugim miejscu jest "Civil War" Alexa Garlanda z 127 milionami dolarów.

Należy zaznaczyć, że "Wielki Marty" Josha Safdie, mimo popularności w kinach i sukcesu podczas sezonu nagród, może mieć problemy z dochodami. Na całym świecie zarobił on ponad 97 milionów dolarów. Tymczasem jego budżet mógł wynieść nawet 70 milionów, co czyni go najdroższą produkcją w historii wytwórni.

"Wielki Marty". Co wiemy o filmie?

"Wielki Marty" to komediodramat sportowy w reżyserii Josha Safdie, który napisał scenariusz razem z Ronaldem Bronsteinem. Opowiada o młodym chłopaku, który postanawia zostać mistrzem tenisa stołowego. Chociaż nikt w niego nie wierzy, a jego marzenie nie jest traktowane poważnie, on przechodzi przez piekło, by osiągnąć doskonałość w swojej dziedzinie.

W roli głównej wystąpił Timothée Chalametowi. Partnerują mu Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion, Fran Drescher i Kevin O'Leary. Film będzie miał swoją premierę w polskich kinach 30 stycznia 2026 roku.