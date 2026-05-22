Wielki hit z lat 90. powróci na ekran. Szykuje się gwiazdorska obsada

Nadchodzi "Gorączka 2". Co wiemy?

Thriller kryminalny Michaela Manna z 1995 roku, "Gorączka", doczeka się nowego filmu z uniwersum. Reżyser i scenarzysta zrealizuje produkcję, która będzie jednocześnie prequelem i sequelem klasyka z lat 90. Fabuła zostanie oparta na książce, bestsellerze "Ney York Timesa", którą Mann napisał razem z Meg Gardiner.

Krążą plotki o potencjalnym angażu Leonardo DiCaprio i Christiana Bale'a. "Deadline" donosi, że na etapie rozmów jest właśnie Jason Clarke, australijski aktor, znany m.in. z "Everest", "Smętarz dla zwierzaków" czy "Wróg numer jeden". Ten ostatni projekt po raz pierwszy połączył go właśnie z Michaelem Mannem.

Film jest realizowany przez Amazon MGM Studios i United Artists. Wśród producentów znajdują się Mann, Jerry Bruckheimer z Jerry Bruckheimer Films oraz Scott Stuber i Nick Nesbitt z UA. Eric Roth i Shane Salerno będą producentami wykonawczymi, a Amazon MGM wprowadzi film do kin.

Na ten moment dalsze szczegóły są nieznane.

"Gorączka" - klasyk dreszczowców

Przypomnijmy, że "Gorączka" z 1995 roku opowiada historię mistrza złodziei Neila McCauleya (Robert De Niro), który planuje ostatni skok, podczas gdy obsesyjny detektyw policji z Los Angeles Vincent Hanna (Al Pacino) chce go złapać.

Film zarobił ponad 187 milionów dolarów - co daje nam dziś jakieś 400 milionów dolarów! Fabuła nadchodzącej realizacji ma pokazać chicagowskie lata Vincenta Hanny, wcześniejsze życie Neila McCauleya oraz losy Chrisa Shiherlisa (Val Kilmer) po kulminacyjnym momencie skoku.

