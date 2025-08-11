Wielki hit DC zmierza na streaming. Kiedy obejrzymy go w domu?

"Superman" wkrótce trafi na VOD?

"Superman" rozpoczął zupełnie nową erę dla DC Studios. W kinach stał się prawdziwym hitem i do tej pory zarobił 325,6 mln dolarów. Jeśli zarobi jeszcze 10, stanie się czwartą najbardziej dochodową produkcją DC. Na ten moment zajmuje siódme miejsce.



Pojawia się wiele domysłów, kiedy kinowy hit zawita na streamingu. "World of Reel" już jakiś czas temu podało, że stanie się to 16 sierpnia 2024 roku, czyli 35 dni po premierze na wielkim ekranie. Teraz pojawiła się zupełnie nowa data. "When to Stream" twierdzi, że "Superman" zadebiutuje na VOD 10 dni później, czyli 26 sierpnia. Oczywiście na początku dostępny będzie jako tytuł do wypożyczenia lub kupienia. Nie podano jeszcze daty premiery na HBO Max.

O czym opowiada najnowszy "Superman"?

"Superman" rozpoczyna się w momencie, gdy mijają trzy lata od działalności superbohatera. Przez ten czas Lex Luthor (Nicholas Hoult) bacznie go obserwował i zbierał dane, by w końcu zadać decydujący cios przybyszowi z planety Krypton.

Przed premierą Gunn zdradził, że jedną z głównych inspiracji był dla niego komiks "All-Star Superman" Granta Morrisona i Franka Quitelya.

Dodał także, że nie zamierza przedstawiać ponownie genezy superbohatera. Bardziej interesuje go pogodzenie dziedzictwa planety Krypton z ziemskim wychowaniem Kal-Ela. "[Superman] jest ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego stylu życia. Reprezentuje dobro w świecie, w którym uchodzi ono za przestarzałe" - mówił Gunn w styczniu 2023 roku.

Obok granego przez Davida Corensweta Supermana zobaczymy także innych superbohaterów, między innymi Mr. Terrifica (Edi Gathegi), Hawkgirl (Isabela Merced), Guya Gardnera (Nathan Fillion) i Metamorpho (Anthony Carrigan). I Krypto, superpsa.

