Wielki hit DC Studios powraca. W obsadzie gwiazda superprodukcji Marvela?

"Batman 2" nadchodzi. Nowa twarz w obsadzie?

"Batman" powraca z kontynuacją. Długo oczekiwana druga część hitu z 2022 roku, wyreżyserowana przez Matta Reevesa, ma rozpocząć zdjęcia wiosną, a premiera kinowa odbędzie się w październiku 2027 roku nakładem Warner Bros. Pierwsza odsłona, w której główną rolę zagrał Robert Pattinson, zarobiła 772 miliony dolarów w światowym box office. Oczekuje się, że nadchodzący nowy film z uniwersum powtórzy sukces pierwszego.

Głośno mówi się o nowej twarzy w produkcji. Podobno rolę u boku Pattinsona negocjuje nominowany do Oscara Sebastian Stan. Aktora bardzo dobrze znamy z filmów o superbohaterach. Przez lata wcielał się w Bucky'ego Barnesa, czyli Zimowego Żołnierza w produkcjach Marvela. Na ten moment nie wiadomo, kogo dokładnie miałby zagrać gwiazdor.

Zdjęcie Sebastian Stan w filmie "A Different Man" / materiały prasowe

"Batman 2", do którego scenariusz napisali Matt Reeves i Mattson Tomlin, niedawno powiększył obsadę o nominowaną do Oscara Scarlett Johansson. Wiemy, że w filmie pojawią się także Colin Farrell jako Pingwin, Jeffrey Wright jako komisarz James Gordon i Andy Serkis jako Alfred Pennyworth. Barry Keoghan ma również ponownie pojawić się w roli Jokera.

"To była długa podróż, ale jestem niesamowicie podekscytowany. Jestem naprawdę dumny ze scenariusza, który stworzyliśmy z Mattsonem" - powiedział Reeves w wywiadzie dla "Variety".



Przypominamy, że nowa wersja "Batmana" oficjalnie nie jest częścią nowego uniwersum DC. Nowy kinowy wszechświat kreowany przez Jamesa Gunna i Petera Safrana rozpoczął się latem filmem "Superman", który zarobił na całym świecie 615 milionów dolarów.

