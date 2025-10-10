Wielki finał spektakularnej serii. Dziś film zobaczysz w telewizji

Matt Damon, którego oglądaliśmy w pierwszych trzech filmach serii opartej na kryminalnym cyklu Roberta Ludluma: "Tożsamość Bourne'a" (2002), "Krucjata Bourne'a" (2004) i "Ultimatum Bourne'a" (2007), zrezygnował z występu w następnej części, wyreżyserowanym przez Justina Lina spin-offie "Dziedzictwo Bourne'a" (2012). W wiodącą postać tego obrazu - agenta Aarona Crossa - wcielił się Jeremy Renner.

W maju 2014 Damon deklarował, że z chęcią wróciłby do serii o przygodach Jasona Bourne'a pod warunkiem, że za kamerą stanie Paul Greengrass, z którym pracował na planie "Krucjaty Bourne'a" i "Ultimatum Bourne'a". Tak też się stało - w 2016 roku na ekranach kin zadebiutował "Jason Bourne".

"Jason Bourne": finałowa odsłona szpiegowskiego hitu

"Jason Bourne znowu jest ścigany przez CIA. Zostaje aktywowany program o światowym zasięgu, a Bourne znajduje się w centrum globalnej sieci terrorystycznej. Jego wrogowie są przekonani, że jeśli otrzyma odpowiednią broń, znów stanie po ich stronie" - czytamy w oficjalnym opisie produkcji.

Autorami scenariusza filmu zatytułowanego "Jason Bourne" są Paul Greengrass do spółki z Mattem Damonem i montażystą Christopherem Rousem. Poza nią w obrazie zobaczymy też: Alicię Vikander, Tommy'ego Lee Jonesa, Julię Stiles oraz Vincenta Cassella.

Bourne jest znacznie bardziej mroczny niż w poprzednich częściach.

"Miał miejsce krach finansowy, wielka recesja, cyberwojna. Spotykamy naszego bohatera w bardzo nieciekawym położeniu" - powiedział Damon magazynowi "Entertainment Weekly".

"Jason Bourne" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Jason Bourne" będzie można zobaczyć już dziś, 10 października o 22:05 w Czwórce.

