"Wielki błękit": po 37 latach kultowy film znowu na ekranach polskich kin

Film Luca Bessona "Wielki błękit" znowu w kinach

Film Luca Bessona "Wielki błękit", autora takich kinowych hitów, jak "Leon zawodowiec", "Piąty element", "Nikita" czy "Taxi", oparty jest na biografiach prawdziwych nurków i pionierów freedivingu [swobodne nurkowanie na wstrzymanym oddechu, zanurzanie się jak najgłębiej bez dodatkowego tlenu - red.]. Profesjonalnymi nurkami byli też rodzice Bessona, a sam reżyser za młodu regularnie schodził pod wodę.

"Wielki błękit" jest historią relacji dwóch nurków, Enza Molinariego (Jean Reno) i Jacques’a Mayola (fikcyjna postać bazująca na Enzo Maiorce, w tej roli Jean-Marc Barr) oraz jego dziewczyny Johany Baker (Rosanna Arquette). Mayol pragnie uciec od zwyczajności: to pół-człowiek, pół-delfin, który najlepiej czuje się w morzu, z dala od ludzi, blisko morskich stwiorzeń.

Zdjęcie Jean Reno i Jean-Marc Barr w filmie "Wielki błękit" / Past Perfect / © materiały dystrybutora / materiały prasowe

Kręcony na kilku kontynentach film Bessona zawiera bodaj najpiękniejsze sceny podwodne w historii kina. "Zmysłowa opowieść zaczyna się w latach 50. i płynie do czasów współczesnych zmiennym nurtem: od napięcia i ryzyka związanego z nurkowaniem bez butli aż do zachwytu nad podwodnym światem" - czytamy w opisie produkcji.

Hipnotyczne sceny dopełnia niezapomniana muzyka Érica Serry, regularnego współpracownika francuskiego reżysera.

Przedpremierowy pokaz specjalny nowej, odrestaurowanej wersji 4K "Wielkiego błękitu" odbędzie się 8 stycznia 2026 roku w warszawskim kinie Iluzjon.



Film miał premierę w 1988 roku. Teraz, po 37 latach, "Wielki błękit" znowu trafi do polskich kin. Dystrybutorem tytułu jest firma Past Perfect.