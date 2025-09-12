Wielka premiera najnowszego filmu aktorki. Wszyscy patrzyli tylko na nią
Margot Robbie i Colin Farell pojawili się razem na londyńskiej premierze filmu "Wielka, odważna, piękna podróż". Produkcja, okreslana jako romans fantasy, wejdzie do kin już we wrześniu. Australijska aktorka olśniła odważną kreacją na czerwonym dywanie. Zobacz!
11 września odbyła się londyńska premiera najnowszego filmu Kogonady, "Wielka, odważna, piękna podróż", w którym główne role grają Margot Robbie ("Barbie", "Wilk z Wall Street", "Pewnego razu... w Hollywood") i Colin Farell ("Pingwin", "Yang", "Duchy Inisherin"). Oboje błyszczeli na czerwonym dywanie, jednak wszystkie oczy zwrócone były na Australijkę, która na premierę wybrała bardzo odważną kreację.
Margot Robbie pojawiła się w prześwitującej sukni gęsto wysadzanej kamieniami. Kreacja była długa i równie mocno odsłaniała plecy oraz dekolt, co przy wysoko spiętym koku i neutralnym makijażu komponowało się świetnie. Internauci jednogłośnie stwierdzili, że mimo odważnego wyboru wygląda zjawiskowo. Colin Farell pojawił się u boku koleżanki z planu w eleganckiej koszuli z krawatem i ciemnych spodniach. Całość dopełnił długim, jasnym płaszczem. Zobacz kreacje obu aktorów!
Film "Wielka, odważna, piękna podróż" określany jest jako romans fantasy.
Sarah i David przypadkowo spotykają się na weselu wspólnego znajomego. Dziwny zbieg okoliczności sprawia, że wyruszają razem w "Wielką, Odważną, Piękną Podróż". Czeka ich pełną rozmachu przygoda, podczas której mogą ponownie przeżyć ważne chwile ze swojej przeszłości. Czy wykorzystają szansę, by odmienić swoją przeszłość i przyszłość?
Scenariusz do produkcji napisał Seth Reiss, a za kamerą stanął Kogonada, koreański reżyser, który wcześniej zrealizował "Yang", "Pachinko" czy "Akolitę" z "Gwiezdnych Wojen". W produkcji obok Robbie i Farella pojawią się m.in. Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater, Lily Rabe, Billy Magnussen i Shelby Simmons. Światowa i polska premiera zapowiadana jest na 19 września.
Zdjęcia do filmu realizowane były w Los Angeles w marcu i kwietniu 2024 roku. Dystrybucją zajmuje się United International Pictures.
