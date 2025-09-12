Wielka premiera najnowszego filmu aktorki. Wszyscy patrzyli tylko na nią

Premiera filmu "Wielka, odważna, piękna podróż". Colin Farell i Margot Robbie na czerwonym dywanie

11 września odbyła się londyńska premiera najnowszego filmu Kogonady, "Wielka, odważna, piękna podróż", w którym główne role grają Margot Robbie ("Barbie", "Wilk z Wall Street", "Pewnego razu... w Hollywood") i Colin Farell ("Pingwin", "Yang", "Duchy Inisherin"). Oboje błyszczeli na czerwonym dywanie, jednak wszystkie oczy zwrócone były na Australijkę, która na premierę wybrała bardzo odważną kreację.

Margot Robbie pojawiła się w prześwitującej sukni gęsto wysadzanej kamieniami. Kreacja była długa i równie mocno odsłaniała plecy oraz dekolt, co przy wysoko spiętym koku i neutralnym makijażu komponowało się świetnie. Internauci jednogłośnie stwierdzili, że mimo odważnego wyboru wygląda zjawiskowo. Colin Farell pojawił się u boku koleżanki z planu w eleganckiej koszuli z krawatem i ciemnych spodniach. Całość dopełnił długim, jasnym płaszczem. Zobacz kreacje obu aktorów!

Reklama

Wideo youtube

Film Kogonady - o czym opowiada?

Film "Wielka, odważna, piękna podróż" określany jest jako romans fantasy.

Sarah i David przypadkowo spotykają się na weselu wspólnego znajomego. Dziwny zbieg okoliczności sprawia, że wyruszają razem w "Wielką, Odważną, Piękną Podróż". Czeka ich pełną rozmachu przygoda, podczas której mogą ponownie przeżyć ważne chwile ze swojej przeszłości. Czy wykorzystają szansę, by odmienić swoją przeszłość i przyszłość?

Scenariusz do produkcji napisał Seth Reiss, a za kamerą stanął Kogonada, koreański reżyser, który wcześniej zrealizował "Yang", "Pachinko" czy "Akolitę" z "Gwiezdnych Wojen". W produkcji obok Robbie i Farella pojawią się m.in. Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater, Lily Rabe, Billy Magnussen i Shelby Simmons. Światowa i polska premiera zapowiadana jest na 19 września.

Zdjęcia do filmu realizowane były w Los Angeles w marcu i kwietniu 2024 roku. Dystrybucją zajmuje się United International Pictures.

Zdjęcie Margot Robbie i Colin Farell na premierze "Wielkiej, odważnej, pięknej podróży" w Londynie / John Phillips / Getty Images