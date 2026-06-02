Wielka miłość w późnym wieku? Polski film, jakiego nie było od lat

"Radioamator": Humor, czułość i życiowe prawdy

Mottem tego filmu mogłoby się stać hasło: "Pamiętaj: Twoje życie zaczyna się teraz". Produkcja z Arkadiuszem Jakubikiem, Danutą Stenką i Magdaleną Koleśnik w rolach głównych oraz m.in. z Andrzejem Grabowskim w roli drugoplanowej, opowie bowiem historię o drugim początku, emocjach odkładanych latami i miłości, która przychodzi wtedy, gdy człowiek przestaje się jej spodziewać.

Arkadiusz Jakubik niemal jak Gene Hackman w kultowej "Rozmowie" Ola Grochowska materiały prasowe

Czy po sześćdziesiątce można zakochać się na nowo, odzyskać apetyt na życie i nauczyć się mówić o emocjach? Twórcy filmu "Radioamator" przekonują, że tak - i robią to z humorem, czułością oraz dużą dawką życiowej prawdy.

Bohaterem filmu jest Krzysztof - 65-letni emeryt (Arkadiusz Jakubik), który po czterdziestu latach pracy w fabryce słodyczy nagle traci rytm porządkujący całe jego życie. Samotność, trudna relacja z córką (Magdalena Koleśnik) i wspomnienia o zmarłej żonie zaczynają wracać ze zdwojoną siłą. Gdy trafia do sanatorium w górach, początkowo traktuje wyjazd jak przykry obowiązek. Wszystko zmienia się jednak wraz ze spotkaniem Małgorzaty (Danuta Stenka) i powrotem do dawnej pasji - krótkofalarstwa.

Film, podobnie jak świetnie przyjęta przez widzów seria "Dalej jazda", która zgromadziła w kinach prawie milion widzów, sięga po formułę ciepłego, emocjonalnego kina środka. To opowieść o dojrzałych bohaterach, którzy stają przed nowym rozdziałem życia.

Twórcy "Radioamatora" podkreślają, że film nie będzie nostalgiczną opowieścią o przemijaniu. Wręcz przeciwnie - ma to być kino współczesne, pełne światła, muzyki i energii. Ważną rolę odegra także soundtrack złożony między innymi z dawnych przebojów, dziś już niemal zapomnianych. - To kino środka z autorskim sercem: zabawne, przystępne, ale emocjonalnie uczciwe - zapowiadają twórcy.

"Radioamator": Fabuła

Krzysztof, 65-letni świeżo upieczony emeryt, po czterech dekadach pracy w fabryce słodyczy nagle traci rytm, który porządkował całe jego życie. Samotność, konflikt z córką i powracające wspomnienia o zmarłej żonie, które dotąd zagłuszał pracą zaczynają wypełniać jego wolny czas. Skierowany do sanatorium w górach, niechętnie rusza w podróż, która stopniowo otwiera go na świat, ludzi i samego siebie.

W pełnym osobliwego uroku światku kuracjuszy Krzysztof wraca do dawnej pasji krótkofalarstwa i poznaje Małgorzatę, kobietę, która budzi w nim dawno uśpione emocje. "Radioamator" to słodko-gorzka, magiczna i pełna humoru opowieść o męskości, samotności i miłości, która może przyjść wtedy, gdy człowiek przestał jej już oczekiwać.