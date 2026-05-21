Już 10 czerwca na nasze ekrany trafi długo wyczekiwana kontynuacja sagi Małgorzaty Oliwii Sobczak, która sprzedała się w łącznym nakładzie ponad 750 tysięcy egzemplarzy. Kolory zła: Czerń" to kolejna odsłona historii, która podbiła serca widzów.

W głównej roli prokuratora Bilskiego powróci utalentowany Jakub Gierszał. Na ekranie zobaczymy również Mariannę Zydek, Andrzeja Chyrę, Roberta Gonerę, Beatę Ścibakównę, Piotra Żurawskiego, Juliana Świeżewskiego i Adama Bobika.

Do sieci trafiła najnowsza zapowiedź filmu, która zwiastuje fascynującą podróż tropami zbrodni. Prokurator Leopold Bilski zostaje przeniesiony do pozornie spokojnego miasta na Kaszubach, gdzie zniknięcie kolejnego dziecka odsłania mroczne sekrety, a na światło dzienne wychodzą długo skrywane, niewygodne prawdy. Podążając tropem niepokojących znaków, psychologicznych zagadek i lokalnych legend, Bilski musi zmierzyć się z mrokiem czającym się pod pozornie idyllicznymi fasadami. To opowieść o wysokiej cenie, jaką trzeba zapłacić, stając twarzą w twarz ze złem ukrytym w zwyczajnej codzienności.

Zapowiedź produkcji jest dostępna tutaj. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Adrian Panek.